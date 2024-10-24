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Kırmızı listedeki nadir tür kara akbaba görüntülendi!

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kara akbaba sürüsü görüntülendi. Tehdit Altındaki Türlerin Kırmızı Listesi’nde bulunan kara akbaba ‘doğa çöpçüsü’ olarak biliniyor.

Haber Merkezi
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Kırmızı listedeki nadir tür kara akbaba görüntülendi!
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Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) Tehdit Altındaki Türlerin Kırmızı Listesi çerçevesinde koruma altında bulunan kızıl akbabalar sürü halinde cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi. 

Türkiye'de yaşayan en nadir tür

Türkiye'de yaşayan en nadir akbaba türü olan ve leşlerin kemik parçalarıyla beslendiği için 'doğa çöpçüsü' olarak da seçilen kara akbaba, Ardahan-Çıldır kara yolunda görüntülendi. 

Kara akbabalar sürü halinde görüldü

Ardahan-Çıldır kara yolunun eski Beyrehatun köyü mevkisinde IUCN Kırmızı Listesi'nde koruma altında bulunan kara akbabalar sürü halinde cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kara yolunu kullanan vatandaşlar, yol kenarında sürü halindeki akbabaları cep telefonu ile görüntüledi.

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