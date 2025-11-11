  1. Ekonomim
  2. Yaşam
  3. Kıskanmak final mi yapıyor? Yapım ekibinden resmi açıklama geldi
Takip Et

Kıskanmak final mi yapıyor? Yapım ekibinden resmi açıklama geldi

NOW TV’de yayınlanan Kıskanmak dizisinin akıbeti merak ediliyor. Peki Kıskanmak final mi yapıyor, yayından kalkacak mı? Yapım ekibi merak edilen konuya açıklık getirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kıskanmak final mi yapıyor? Yapım ekibinden resmi açıklama geldi
Takip Et

NOW TV’nin isim tescil sıkıntıları nedeniyle kanalda yayınlanan dizilerin akıbeti de merak konusu. Son dönemlerde geniş çapta izleyici kitlesine sahip olan Kıskanmak dizisi de bu konuda adı geçen yapımlar arasında.

Peki NOW TV’de yayınlanan Kıskanmak dizisi final mi yapıyor, yayından kaldırılacak mı? Yapım ekibi ortaya atılan iddialara son noktayı koydu.

KISKANMAK FİNAL Mİ YAPACAK?

Özgü Namal, Mehmet Günsür, Selahattin Paşalı ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrolünde yer aldığı Kıskanmak, sezonun iddialı yapımları arasında gösteriliyor. Son günlerde bazı hesaplarda dizinin beklenenden erken final yapacağı iddia edilse de bu söylentiler yapım ekibi tarafından yalanlandı.

YAPIM EKİBİNDEN AÇIKLAMA

Kıskanmak’ın resmi hesaplarından paylaşılan açıklamada, “Bazı sosyal medya hesaplarında dizimizin final yapacağına dair çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. #Kıskanmak, yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşmaya devam edecek.” denildi. Böylece dizinin yayına planlandığı şekilde devam edeceği netlik kazandı.

Yaşam
İstanbul’da 1 milyar TL’nin üzerindeki evler!
İstanbul’da 1 milyar TL’nin üzerindeki evler!
Furkan Bölükbaşı kimdir, neden gözaltına alındı? Furkan Bölükbaşı aslen nereli?
Furkan Bölükbaşı kimdir, neden gözaltına alındı? Furkan Bölükbaşı aslen nereli?
Masterchef 10 Kasım 2025 eleme adayı kim oldu? Masterchef en son kim elendi?
Masterchef 10 Kasım 2025 eleme adayı kim oldu? Masterchef en son kim elendi?
Müge Anlı canlı izle: ATV canlı yayın izleme linki, kesintisiz
Müge Anlı canlı izle: ATV canlı yayın izleme linki, kesintisiz
Trendyol Go kurye başvurusu nasıl yapılır? 2026 Trendyol Go kurye şartları
Trendyol Go kurye başvurusu nasıl yapılır? 2026 Trendyol Go kurye şartları
10 Kasım resmi tatil mi? Okullar, bankalar ve kamu kurumları kapalı mı olacak?
10 Kasım resmi tatil mi? Okullar, bankalar ve kamu kurumları kapalı mı olacak?