Kıskanmak final mi yapıyor? Yapım ekibinden resmi açıklama geldi

NOW TV’nin isim tescil sıkıntıları nedeniyle kanalda yayınlanan dizilerin akıbeti de merak konusu. Son dönemlerde geniş çapta izleyici kitlesine sahip olan Kıskanmak dizisi de bu konuda adı geçen yapımlar arasında.

Peki NOW TV’de yayınlanan Kıskanmak dizisi final mi yapıyor, yayından kaldırılacak mı? Yapım ekibi ortaya atılan iddialara son noktayı koydu.

KISKANMAK FİNAL Mİ YAPACAK?

Özgü Namal, Mehmet Günsür, Selahattin Paşalı ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrolünde yer aldığı Kıskanmak, sezonun iddialı yapımları arasında gösteriliyor. Son günlerde bazı hesaplarda dizinin beklenenden erken final yapacağı iddia edilse de bu söylentiler yapım ekibi tarafından yalanlandı.

YAPIM EKİBİNDEN AÇIKLAMA

Kıskanmak’ın resmi hesaplarından paylaşılan açıklamada, “Bazı sosyal medya hesaplarında dizimizin final yapacağına dair çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. #Kıskanmak, yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşmaya devam edecek.” denildi. Böylece dizinin yayına planlandığı şekilde devam edeceği netlik kazandı.