Kızılcık Şerbeti 113 bölüm fragmanı; Kızılcık Şerbeti son bölüm fragmanı izle yayımlandığı her yeni bölümün ardından merak konusu oldu. Ekranların sevilen dizilerinden Kızılcık Şerbeti haftaya yayımlanacak bölümüyle ilgi odağı oldu. Dizide son yaşananlar diziseverlerin dikkatini çekti.

Yeni bölüm için yayınlanan tanıtımda, Kızılcık Şerbeti’nin 112. bölümünde olaylar gün yüzüne çıkmaya başlıyor. İlişkilerdeki ince çatlaklar adeta kırılma noktasına geliyor. Özellikle Işıl ile Leo arasındaki yasak aşkın görüntüleri, Nilay tarafından fark edilince yeni bir kaos başlıyor. Nilay, öğrendiği bu sırrı artık taşıyamayacağını hissediyor ve bu durumu Işıl’a anlatıyor. Işıl’ı sıkıştıran bu itiraf, onun unutkanlık oyunuyla durumu kontrol altına almasına ve durumu yönetmeye çalışmasına neden oluyor.

Öte yandan cephe değişimleri de dikkat çekiyor: Doğa, Abdullah aracılığıyla, Kıvılcım ve Ömer arasındaki ilişkinin sona erdiğini öğreniyor; bu bilgi, Doğa'nın kendi gündemini değiştirecek gibi görünüyor. Ayrıca Ömer cezaevinde olduğu esnada, Kıvılcım bebeğiyle ve Sönmez’le birlikte onu ziyaret ediyor — burada hem duygusal hem de gerilimli anlar sahne alacak.

Aile içi güç dengeleri ve iş dünyasındaki manevralar da bu bölümde öne çıkıyor. Vasil, elinde tuttuğu görüntüleri koz olarak kullanıyor ve “Hisse istiyorsan, elindekileri ver” diyerek bir anlaşma öneriyor. Bu tehdidin altında yatan gerçekler ve sırlar, dizide yeni bir döneme işaret ediyor. Yeni bölüm, bu çatışmaların doğuracağı sonuçları ve karakterlerin alacağı pozisyonları merakla bekletiyor.