Kızılcık Şerbeti Başak kimdir? Seray Kaya’nın canlandırdığı yeni karakter ve hikâyesi

Son yılların en çok izlenen yerli dizilerinden Kızılcık Şerbeti, yakın zamanda yapımda büyük değişikliklere uğradı. Senaristinden oyuncusuna birçok isimle yollar ayrılırken, bunların yerini yeni isimler ve karakterler aldı. Bu isimlerden biri de Başak.

Peki Kızılcık Şerbeti Başak kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? İşte Başak karakterine can veren Seray Kaya’nın biyografisi.

KIZILCIK ŞERBETİ BAŞAK - SERAY KAYA KİMDİR?

Başak, kariyerinde önemli başarılara imza atmış, güçlü ve özgüveni yüksek bir iş kadınıdır. Dizinin hikâyesine etkili bir giriş yapan Başak, Ünal Holding ile Keskin Ailesi arasında gerçekleşecek yeni projede kritik bir rol üstlenecek ve olayların seyrini değiştirecek.

Seray Kaya’nın hayat verdiği Başak karakterinin üvey babası Tuncay Keskin’i Hakan Karahan, annesini ise Begüm Tosun canlandırıyor. Ünal Holding’in Keskin Ailesi ile bir araya geleceği bölüm sürpriz gelişmelerle gündem olacak.

SERAY KAYA KİMDİR?

- Doğum tarihi ve yer: 4 Şubat 1991, İstanbul

- Meslek: Oyuncu

- Kariyer başlangıcı: 2012’de Huzur Sokağı dizisi ile ekranlara adım attı

- Yer aldığı yapımlar: Kocamın Ailesi, Kırmızı Şapkalı Kız, Gülümse Yeter gibi dizilerde rol alarak geniş bir hayran kitlesine ulaştı

DİZİDEKİ ROL VE BEKLENTİLER

Seray Kaya, Kızılcık Şerbeti’nde yeni başrollerden biri olarak hikâyeye dinamizm katıyor. Başak karakteri, iş dünyasındaki gücü, stratejik zekâsı ve aile bağlarıyla dizide gerilim ve merak unsurunu artıracak.