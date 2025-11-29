Kızılcık Şerbeti Çimen kimdir? Selin Türkmen kaç yaşında, aslen nereli? soruları diziseverlerin gündemine oturdu. Kızılcık Şerbeti’nde Çimen karakterini oynayan genç ve güzel oyuncu hakkındaki bilgiler araştırılıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ ÇİMEN KİMDİR?

2000 yılında İzmir’de doğan Selin Türkmen, genç yaşına rağmen dikkatleri üzerine çekmiş bir oyuncu. Hukuk fakültesi eğitiminin ardından oyunculuğa yönelen Türkmen, kamera önü oyunculuk, tiyatro ve diksiyon eğitimi almıştır.

Televizyon dünyasına ilk adımını Sen Çal Kapımı dizisiyle atan Türkmen, “Çimen” rolüyle asıl çıkışını yaptı. “Kızılcık Şerbeti” ile geniş kitlelere ulaşan genç oyuncu, karaktere kattığı gençlik enerjisi, çatışmalı ruh hali ve duygusal derinlikle izleyiciden tam not aldı.

Selin Türkmen ayrıca tiyatro geçmişine sahip; sahne oyunlarında görev almış, seslendirme işi de yapmıştır. Bu çok yönlü sanat geçmişi, ekran performansını güçlendiren önemli bir unsur olarak görülüyor.

SELİN TÜRKMEN KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

Selin Türkmen, son dönemde televizyon ekranlarının ve sosyal medyanın gündeminde sıkça adından söz ettiriyor. 2000 yılında doğan genç oyuncu, 2025 yılı itibarıyla 25 yaşında. İzleyiciler tarafından özellikle Kızılcık Şerbeti dizisindeki “Çimen” karakteriyle tanınan Türkmen, genç yaşına rağmen dikkat çekici bir oyunculuk serüveni sürdürüyor.

Aslen Adanalı olan Selin Türkmen, küçük yaşlardan itibaren sanatla ilgilenmeye başladı. Hukuk fakültesinde eğitim görürken oyunculuğa yönelen genç sanatçı, drama ve kamera önü oyunculuk dersleri alarak yeteneğini geliştirdi. Televizyon dünyasına dijital bir projeyle adım atan Türkmen, esas çıkışını Kızılcık Şerbeti dizisiyle yaptı. Bu dizide canlandırdığı Çimen karakteri, hem gençlik enerjisi hem de aile içi çatışmalarla örülü hikâyesiyle izleyicilerin ilgisini çekti.