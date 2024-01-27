Kızılcık Şerbeti dizisine konuk olan sosyal medya fenomeni Meriç Keskin kimdir?

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör gibi oyuncuların başrolünü paylaştığı, ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 48. bölümü ile ekranlara geldi. Dün yayımlanan bölümde sosyal medya fenomeni Meriç Keskin konuk oldu. Meriç Keskin kimdir? İşte detaylar...

Meriç Keskin kimdir?

Meriç Keskin 24 Ekim 1986 yılında İzmir'de doğdu. Sosyal medya fenomeni olan Meriç Keskin, Macar Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. Sosyal medyada çok sayıda takipçisi var.

Gezi yazıları yazan ve sosyal medya ile uğraşan Meriç Keskin barınaktan sahiplendiği köpeklerle ve yaptığı hayır işleri ile de dikkat çekmektedir.