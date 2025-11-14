Kod 355 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ne zaman ve nerede çekildi?

Beyaz Perde’de adından çok uzun yıllar söz ettirmiş filmlerden Kod 355, televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından yeniden ilgi görmeye başladı. Filmi izleyenler ise Kod 355’in nerede çekildiği, konusu, oyuncuları ve nasıl bittiğini merak ediyor.

Kod 355, tüm dünyayı tehdit eden son derece tehlikeli bir teknolojik silahın peşine düşen uluslararası ajanların ortak mücadelesini anlatır. Silah paralı askerlerin eline geçince CIA ajanı Mason “Mace” Brown, rakibi Alman ajan Marie, MI6’nın teknoloji uzmanı Khadijah ve Kolombiyalı psikolog Graciela güçlerini birleştirir. Gizemli Lin Mi’nin de dahil olduğu kovalamaca, farklı ülkelerde süren operasyonlarla küresel bir felaketi durdurma yarışına dönüşür.

KOD 355 NE ZAMAN ÇEKİLDİ VE KONUSU NEDİR?

ABD yapımı aksiyon–casusluk filmi Kod 355, Theresa Rebeck ve Simon Kinberg’in senaryosuyla 2022 yılında vizyona girdi. Uluslararası prodüksiyon kapsamında farklı ülkelerde çekimler gerçekleştirildi.

KOD 355 OYUNCULARI

- Jessica Chastain (Mason “Mace” Brown)

- Diane Kruger (Marie)

- Fan Bingbing (Lin Mi)

- Penélope Cruz (Graciela)

- Lupita Nyong’o (Khadijah)

- Sebastian Stan

- Édgar Ramírez

- Marion Cotillard

- Evie Wray

- Jason Flemyng

- Raphael Acloque

- Sylvester Groth

KOD 355 SONU NASIL BİTİYOR - SPOİLER

Kod 355 finalinde ekip, ölümcül teknolojik silahı küresel krize dönüşmeden etkisiz hale getirmek için koordineli bir operasyon yürütür. İhanet ve yanıltmaların açığa çıktığı son bölümde ajanlar, planlı bir karşı hamleyle tehdit unsurlarını devre dışı bırakır ve uluslararası ağ çöker. Ekip, iş birliğinin gücüyle misyonu tamamlar ve yeni olası tehditlere karşı bilgi paylaşımını sürdürür.