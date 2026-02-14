KÖFTECİ YUSUF İFTAR MENÜSÜ 2026; Köfteci Yusuf 2026 iftar menü fiyatları

Köfteci Yusuf iftar menüsü 2026; Köfteci Yusuf 2026 iftar menü fiyatları araştırılıyor. Ramazan bereketinin sofralara taşındığı 2026 yılında, Köfteci Yusuf bir kez daha iftar heyecanının odağı haline geliyor. Yıllardır süregelen geleneksel hizmet anlayışıyla kalabalık gruplardan ailelere kadar geniş bir kitleyi ağırlayan mekan bu kutsal ayda da en çok tercih edilen buluşma noktaları arasında yerini koruyor. Her yıl olduğu gibi bu dönemde de restoranın sunduğu seçenekler, orucunu dışarıda açmak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle takip ediliyor. Modern sunumları klasik damak tadıyla birleştiren marka, iftar vaktini keyifli bir deneyime dönüştürmeyi hedefleyerek hazırlıklarını tamamladı. Şubelerdeki hareketlilik ve merakla beklenen organizasyon detayları, markanın Ramazan kültüründeki sarsılmaz yerini bir kez daha kanıtlıyor. Köfteci Yusuf’ta iftar yapmak isteyenler ise 2026 yılının güncel menüsünü ve fiyat listesini araştırıyor.

KÖFTECİ YUSUF İFTAR MENÜSÜ 2026

Köfteci Yusuf 2026 iftar menüsü ve fiyatları henüz belli olmadı. 2025 yılında müşterilere sunulan menü ve fiyatlar ise şu şekildeydi;

Tek kişilik menüler

Yarım Çorbalı Dört Dörtlük Ramazan Menü (çorba + köfte + içli köfte + patates + yoğurt): ~310 TL

Tam Çorbalı Dört Dörtlük Ramazan Menü (tam porsiyonla): ~360 TL

K1 – Porsiyon Köfte İftar Menüsü (200 g köfte + garnitür): ~490 TL

K2 – 1,5 Porsiyon Köfte Menüsü (300 g köfte): ~590 TL

K3 – Yarım Kilo Köfte Menüsü (500 g köfte): ~1 000 TL

D1 – Porsiyon Döner Menüsü (döner + garnitür): ~490 TL

D2 – 1,5 Porsiyon Döner: ~590 TL ve D3 – Yarım Kilo Döner: ~1 220 TL

Menüler genellikle çorba, garnitür (patates, salata, yoğurt veya içli köfte), ana yemek (köfte veya döner) ve bazen tatlı/içecek ile servis edilir.

KÖFTECİ YUSUF 2026 İFTAR MENÜ FİYATLARI

2026 yılı menüleri belli olmadığı için fiyat listesi de henüz açıklanmadı.

2025 iftar menü içeriği ise şu şekildeydi;

İftariyelik: Hurma, zeytin vb.

Başlangıç: Günün çorbası.

Salata ve Mezeler: Mevsim salatası, acılı ezme ve yoğurt/piyaz (seçmeli).

Tatlı: Ekmek kadayıfı (kaymaklı) veya Kemalpaşa tatlısı.

İçecek: Ayran veya meşrubat.

Fiyatlar porsiyon büyüklüğüne ve et türüne göre şu aralıklarda seyretmektedir:

Porsiyon Köfte Menü 490 ₺ – 590 ₺

Porsiyon Döner Menü 490 ₺ – 590 ₺

Et Karışık Menü 590 ₺ – 725 ₺

"1,5 Porsiyon Köfte/Döner Menü" 590 ₺ – 650 ₺

Porsiyon Piliç Menü 460 ₺ – 500 ₺

Ekmek Arası Menüler 200 ₺ – 290 ₺

NOT: Fiyatlar değişiklik gösterebilir. Güncel rakamlar Köfteci Yusuf fiyat listesini yayımladığında haberimizin içeriğini güncelleyeceğiz.