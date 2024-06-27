Kozmetik indiriminde kavga eden Beyza, Siccin 8'de oynayacak iddiası: İşte alacağı ücret

Ünlü bir kozmetik mağazasındaki kavgasıyla hafızalara kazınan Beyza’ya film teklifi götürüldüğü, genç kızın Siccin 8’de rol alacağı öne sürüldü.

“Siccin’de oyna” yorumları gelmişti

Kozmetik magazindeki indirimde kavgaya karışan Beyza’nın videosu sosyal medyada gündeme oturmuştu. İsmi Beyza olduğu öğrenilen bir genç kızın mağaza çalışanı ile arasında yaşadığı tartışma günlerce konuşulmuştu. Genç kızın gözlerini açarak bağırdığı videoya yorum üstüne yorum gelmişti. TikTok’ta hesabı da olduğu öğrenilen fenomen Beyza’ya “Siccin’de oyna” diye tepkiler gelmişti.

Beyza artan popülaritesiyle Siccin 7’nin galasına katılmıştı. Hem oyuncu ekiple hem de sosyal medyadaki takipçileriyle buluşan isim, büyük ilgi görmüştü.

Anlaşma tamam: 1 milyon TL alacak

Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yönetmenin yorumları dikkate alarak Beyza'yı Siccin 8 kadrosuna dahil ettiği öne sürüldü.

Beyza’nın Siccin 8 filminde yer almak için imaj hakları dahil olmak üzere 1.000.000 TL karşılığında anlaşma sağladığı iddia edildi.