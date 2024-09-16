Kral Şakir çocukların büyüme yolculuğuna eşlik etti, lisans pazarının başat karakteri haline geldi

Bugün 18 ülkede 20 ayrı lehçede yayınlanan Kral Şakir lisans pazarının da Türkiye’de dinamik kalmasını sağlıyor. 200 milyonluk pazarın ana oyuncularından biri olan Kral Şakir, kırtasiye, kitap kategorilerinde önemli bir paya sahip. Kral Şakir’in Yaratıcısı Grafi2000 Prodüksiyon’un Kurucusu Varol Yaşaroğlu ekonomim.com’a konuştu. Globelde markalarını büyütmeyi hedeflediklerini söyleyen Yaşaroğlu, Kral Şakir’in artık ününün Türkiye’yi aştığını ifade etti.

Türkiye’de çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandıran bir markasınız. Bugüne kadar kaç kitap çıkarttınız? Toplam satış rakamı nedir?

Kral Şakir’i yayınlarken hedefimiz ülkemizin en büyük eksiklerinden biri olan kitap okuma alışkanlığını çocuklara geri kazandırmaktı. Bu misyonumuzla yola çıktığımız günden bu yana toplamda 14 adet kitap çıkardık. Her bir kitabımız çocuklara okumayı sevdirmek, onların hayal gücünü canlandırmak için titizlikle hazırlandı. Bizim için her bir kitap, çocukların dünyasında bir kapı açmak ve onların eğitimine katkıda bulunmak adına önemli bir adım.

En son yayınlanan filminizle birlikte bundan sonraki süreçte Karl Şakir’e nasıl bir yön vereceksiniz?

Kral Şakir gündeme uyum sağlayan bir karakter. Örneğin son filmimizde yapay zekanın yanlış ellere geçtiğinde dünyaya nasıl zarar verebileceği konusunu ele alarak gündeme dikkat çektik.

Bundan sonraki süreçte de her zaman olduğu gibi teknoloji, çevre sorunları ve toplumsal değerler gibi önemli konulara değinerek çocukların bu konular hakkında farkındalık kazanmalarını sağlamayı planlıyoruz. Şakir’in maceraları gelecekte de çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici mesajlar sunmaya devam edecek.

Ayrıca, karakterimizin zamanla evrim geçirmesi ve günümüzün dinamiklerine uyum sağlaması, onun her yaş grubundan çocuğa hitap edebilmesini ve güncel meselelerle bağ kurmasını sağlayacak.

Kral Şakir’in bize Türkiye'deki ve globaldeki büyüklüğünden bahseden misiniz?

Kral Şakir Türkiye’nin en güçlü çizgi karakterlerinden biri. Şakir’in çizgi dizileri, kitapları, sinema filmleri, ev eşyaları ve maskotları gibi geniş ürün yelpazesi, Türkiye’de çocuklar ve aileler arasında büyük bir ilgi gördüğünü gösteriyor.

Globalde ise Kral Şakir’in tanınırlığını artırmak için çeşitli stratejiler geliştirdik. Ortadoğu, Kuzey Afrika bölgeleri, Yunanistan, Kıbrıs gibi ülkelerin de içinde bulunduğu 18 ülkede Çizgi filmi Avrupa ve Orta Doğu’ya taşıyarak Kral Şakir temalı oyunlar çıkarmak, uluslararası platformlarda çeşitli etkinlikler yapmak bunlardan bazıları.

Lisans sektörünü yerli karakter olarak domine ediyorsunuz, en güçlü olduğunuz kategoriler hangisi?

Lisanslı ürün sektörünün 200 milyon TL gibi bir hacmi var, bunların içerisinde kırtasiyenin payı özellikle Pandemi itibari ile hızla düştü maalesef. Kral Şakir kırtasiye, tekstil ve oyuncak sektöründe neredeyse tüm lisanslı ürünlerde güçlü.

Varol Yaşaroğlu bundan sonra hangi projeye geçecek, hedefler neler?

Süper1 Takım Kral Şakir sonrası en önemli projemiz. Şu an Cartoon Network kanalında yayınlanıyor. Çocukların takım ruhuyla neler başarabileceğinin güzel bir örneğini sunuyoruz. Çizgi filmin geri dönüşleri gayet iyi, tepkilerden çok memnunuz.