Kraliçe Elizabeth'in ölümünü bilen falcıdan EURO 2024 tahmini: 58 yıllık hasretine son verecek

Geleceği tahmin etmek için kuşkonmaz kullanan falcı Jemima Packington kendisine bir işaret verildikten sonra Euro 2024'ü kimin kazanacağını bildiğini öne sürdü.

Dünyanın tek asparamanı olan Jemima Packington, kuşkonmazları havaya fırlatarak ve yere düştüklerinde oluşturdukları şekilleri okuyarak geleceğe bakabildiğini iddia ediyor.

Kraliçe'nin ölümünü tahmin etmişti

Brexit'i, Kraliçe Elizabeth'in ölümünü ve Harry ile Meghan'ın Kraliyet ailesinden ayrılacağını doğru tahmin etmişti.

The Sun'ın haberine göre, 67 yaşındaki falcı İngiltere'nin Euro 2024'ü kazanarak 58 yıllık hasretine son vereceğini açıkladı.

Jemima, "Bana İngiltere'nin Avrupa Şampiyonası'nda nasıl bir performans sergileyeceğini soran çok sayıda insan oldu, bu yüzden kuşkonmazları çok yakından analiz ediyorum" dedi.

"Yüzde 75-90 doğru çıkıyorum"

Fal bakmaya çocukken, çay yapraklarını okuyan teyzesinden miras kalan bir yetenekle başladığını söyleyen Jemima, "Tahminlerimde genellikle yüzde 75-90 oranında doğru çıkıyorum. Her yıl tahminlerimi gözden geçirir ve şöyle düşünürüm: 'Evet, bu oldu, evet, bu oldu'. Arada sırada tam olarak doğru okuyamadığım bir tane oluyor, ama asla çok uzağa gitmiyorum. ifadelerini kullandı.

Asparaman nedir?

Asparaman, kuşkonmaz kullanarak geleceği tahmin eden bir falcıyı tanımlamak için kullanılan bir terimdir.