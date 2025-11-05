Kunduz dolunayı saat kaçta görülecek? Süper ay ne zaman, Türkiye'den izlenebilecek mi?

Gökyüzü bu hafta, yılın en büyüleyici doğa olaylarından biri olan Süper Ay'a (Kunduz Dolunayı) hazırlanıyor. 5 Kasım Çarşamba gecesi zirveye ulaşacak olan bu olağanüstü olay, Ay'ın 2019'dan bu yana Dünya’ya en yakın konumuna gelmesiyle gerçekleşecek ve 2025'in en büyük ve en parlak dolunayı unvanını alacak. Bu durum, Ay’ı normalden çok daha büyük ve belirgin hale getirerek hem fotoğraf tutkunları hem de gökyüzü meraklıları için kaçırılmayacak eşsiz bir görsel şölen sunacak. Merak edilen Süper Ay Türkiye'den izlenecek mi, gözlem ne zaman başlayacak ve saat kaçta olacak? İşte o muhteşem anın tüm detayları...

Kunduz dolunayı saat kaçta görülecek?

Ay, 5 Kasım saat 16.19’da dolunay evresine ulaşacak. Eğer hava açık olursa, en etkileyici görüntü gün batımından hemen sonra ortaya çıkacak.

Bu sırada yaşanacak Ay illüzyonu, gök cismine olduğundan daha büyük bir görünüm kazandırabilir. Ayrıca atmosferin mavi ışığı dağıtmasıyla birlikte Ay’ın altın ve turuncu tonlara bürünmesi bekleniyor.

Fotoğraf tutkunları için bu an, Ay’ı şehir silüeti, ağaçlar veya binalar arasında kadraja almak adına benzersiz bir fırsat sunuyor.

Bir sonraki bu kadar büyük ve parlak dolunay ise 25 Kasım 2026’da gökyüzünü süsleyecek.

Süper ay ne zaman, Türkiye'den izlenebilecek mi?

Evet, Türkiye'den de süper ay izlenebilecek. Ancak önemli olan havanın açık olması. Kapalı havalarda gözlemlenmesi zor olacak.

Süper ay nedir?

Süper Ay, dolunay veya yeni ay evresinin, Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu yörünge noktasına (teknik adıyla yerberi veya perigee) yakın bir zamanda gerçekleşmesi olayıdır.

Ay, Dünya'dan bakıldığında normalden biraz daha büyük görünür (ortalama bir dolunaya göre yaklaşık %14'e kadar). Ay, normalden daha parlak görünür (ortalama bir dolunaya göre yaklaşık %30'a kadar).