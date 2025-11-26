LCW influencer başvurusu nasıl yapılır? LCW 2025-2026 influencer başvuru ekranı araştırılıyor. Sosyal medyadaki takipçileri sayesinde kazanç elde etmek isteyenler için LCW yeni bir proje başlattı. Sürekli başvuruların alındığı LCW influencer konusu araştırılıyor.

LCW İNFLUENCER BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

LC Waikiki, sosyal medya influencer’larıyla iş birliği yapmak için “Bizim Influencer’ımız Sensin” projesini yürütüyor. Bu programa katılmak isteyenler için süreç oldukça basit ve doğrudan. İlk adım olarak LCW’nin resmi web sitesindeki influencer başvuru formu dolduruluyor. Alternatif olarak, ajans ortağı olan Influio ile iletişime geçmek mümkün; başvurular [email protected] adresine yapılabiliyor.

Başvuruda Instagram, TikTok, YouTube gibi platformlardan birinde 500’ün üzerinde takipçi olması ve bu takipçilerin organik izleyicilerden oluşması şart. Ardından başvuran kişinin kimliği, sosyal medya bilgileri ve görsel içerikleri üzerinden değerlendirme yapılıyor. Kabul edilen nano-influencer’lar, LC Waikiki ürünleriyle kombin paylaşımları gerçekleştirip satışlardan ya da görevli içeriklerden hediye çeki ve kazanç elde edebiliyor. Bu proje, sosyal medya kullanıcılarına yeni bir kazanç kapısı aralıyor.

LCW 2025-2026 İNFLUENCER BAŞVURU EKRANI (TIKLA)

Türkiye'nin önde gelen hazır giyim markalarından LC Waikiki, 2025-2026 dönemi için sosyal medya iş birliklerini güçlendirmek amacıyla "Bizim Influencer'ımız Sensin" projesini sürdürüyor. Marka ile iş ortaklığı yapmak isteyen genç ve yaratıcı içerik üreticileri için başvuru ekranı aktif durumda.

LCW, özellikle moda, yaşam tarzı ve günlük kombin paylaşımları yapan, minimum 500 takipçiye sahip organik hesapları programa davet ediyor. Başvuru yapmak isteyen adayların LCW'nin resmi web sitesindeki ilgili porta üzerinden; isim-soyisim, e-posta, telefon numarası gibi kişisel bilgilerinin yanı sıra Instagram, TikTok ve Twitter hesap bilgilerini eksiksiz doldurmaları gerekiyor.

Seçilecek influencer'lar, LC Waikiki'nin yeni koleksiyonlarını tanıtma, özel etkinliklere katılma ve markanın dijital yüzü olma fırsatını yakalayacak. Başvuruların organik etkileşim ve takipçi sayısına göre değerlendirileceği belirtiliyor.