Letterbox, Yiğit Kirazcı’nın sunumuyla CNBC-e’de başladı!

Çok sevilen uluslararası formatları Türk izleyicisiyle buluşturan Shine Medya, İngiltere’nin heyecan dozu yüksek yarışması Letterbox’ı CNBC-e ekranlarıyla buluşturdu. Ünlü oyuncu Yiğit Kirazcı’nın sunumuyla, 3 Haziran’da start alan Letterbox Türkiye, büyük beğeni toplarken yarışma seven seyircilerin gönlünde taht kurmayı başardı!

Letterbox Türkiye, her bölümünde ikişer kişiden oluşan dört takımın mücadele ettiği ve zekice ipuçları kullanarak kelimeleri bulmaya çalıştığı bir yarışma.

Rakiplerini yenmek için alfabedeki tüm harfleri kullanabilen yarışmacılar, her saniyesi dolu dolu geçen bir kapışmaya giriyorlar. Bir harf atlandığında sıra rakibe geçiyor, yanlış tahminler büyük kayıplara sebep olabiliyor ve her doğru kelime, bir sonraki aşamada daha büyük bir avantaj sağlıyor.

Büyük ödülün kapısı doğru tahminlerle aralanıyor

Letterbox Türkiye’nin ilerleyen bölümlerinde heyecan hiç düşmüyor! Birinci turda kazanan takım yarı finale yükselirken, ikinci turda yeni takımlarla mücadele edilerek final öncesi elemeler gerçekleştiriliyor. Finalde ise kazanan takım ise 25 bin TL ile evlerine dönme şansı yakalıyor. Ancak bu final aşaması hiç de kolay değil; tek bir yanlış harf, kayıplara yol açabilirken, doğru tahminler büyük ödülün kapısını aralıyor.

Shine Medya’nın Türkiye’ye getirdiği yarışma, farklı formatıyla eğlence dünyasında kalıcı bir iz bırakmayı hedefliyor. Letterbox’un Türkiye’deki serüveni, zekâ, heyecan ve büyük ödülle dolu unutulmaz anlar vaat ediyor!