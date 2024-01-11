Limon suyu izlenimi veren limon sosu yasaklanacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, limon suyu izlenimi veren limon sosu gibi ürünlerin de yasaklanacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulusal Gıda Komisyonu Toplantısı'nda, '’Son birkaç ayda tarım alanında yaptığımız devrim niteliğinde değişikliklerin yanında, gıda konusunda da reform denilebilecek düzenlemeler yaptık. Geçen yıl yaptığımız düzenlemeyle nar ekşisi izlenimi veren nar ekşisi sosu, nar aromalı sos gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını yasakladık. Benzer şekilde limon suyu izlenimi veren limon sosu gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını da yasaklayacağız." dedi.