Livanur Aydın kimdir? Ali Öner, Livanur Aydın, Zeynep Atılgan olayı nedir?

TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz ile adından söz ettiren oyuncu Ali Öner'in özel hayatına ilişkin iddialar magazin gündemini hareketlendirdi. Eski nişanlısı Livanur Aydın'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımların ardından, Ali Öner'in dizide Fadime karakterini canlandıran rol arkadaşı Zeynep Atılgan ile aşk yaşadığı öne sürüldü. Peki Livanur Aydın kimdir, Ali Öner ve Zeynep Atılgan arasında konuşulan olayın perde arkasında neler var? İşte merak edilen detaylar.

LİVANUR AYDIN KİMDİR?



Livanur Aydın, eğitim sektöründe görev yapan ve kariyerini okul öncesi öğretmeni olarak devam ettiren bir isim olarak biliniyor.

Çocukların gelişimine yönelik çalışmalarıyla öne çıkan Aydın, kamuoyundaki görünürlüğüne rağmen özel yaşamını gözlerden uzak tutmayı tercih ediyor. Erzurum'un Oltu ilçesi kökenli olan Aydın, memleketiyle olan bağını koruyan isimler arasında gösteriliyor. Mütevazı yaşam tarzıyla dikkat çeken Livanur Aydın, geniş kitleler tarafından ise oyuncu Ali Öner ile yaptığı nişan sonrası tanınmaya başladı.

ALİ ÖNER ZEYNEP ATILGAN AŞK MI YAŞIYOR?

Henüz bu konuda net bilgiler yok. Ancak magazinciler ikilinin aşk yaşadığını söylüyor.

ALİ ÖNER KİMDİR?

Modellik deneyiminin sonrasında oyunculuk evrenine adım atan ve bulunduğu yapımlarla tanınırlığını artıran Ali Öner, 2025 yazında Livanur Aydın ile evlilik yolunda mühim bir adım attı. Çift, ağustos ayında yakın aile üyelerinin katıldığı mütevazı bir nişan töreniyle birlikteliklerini resmileştirdi. Nişan karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşan ikili, kısa sürede magazin basınının dikkatini çekti. Törenin ardından Livanur Aydın'ın memleketi Erzurum'un Oltu ilçesini ziyaret eden çift, bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerini yakından görme fırsatı buldu. Ali Öner de ziyaret sırasında Oltu'nun atmosferi ve kültürel değerleriyle ilgili beğenisini takipçileriyle paylaştı.

LİVANUR AYDIN AÇIKLAMA

Aydın, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Son dönemde bana gönderdiğiniz tüm güzel mesajlar, desteğiniz ve iyi dilekleriniz için teşekkür etmek istiyorum.

Uzun süren bir ilişki ve nişanlılık sürecinin sona ermesinin üzerinden aylar geçti. Bu süreç boyunca herhangi bir açıklama yapmayı tercih etmedim. Ancak aradan geçen zamana rağmen bu konuyla ilgili hâlâ çok fazla mesaj alıyorum. Bana, aileme ve yakın çevreme sürekli sorular yöneltiliyor. Yapılan haberlerde, paylaşımlarda ve yorumlarda ismimin hâlâ bu konuyla birlikte anılmasından rahatsızlık duyuyorum ve bu nedenle kısa bir açıklama yapmak istedim.

Hayatta bazen insanların seçimleri, davranışları ve ortaya koydukları tavırlar söylenecek tüm sözlerin önüne geçiyor. Sizin henüz bugün emin olduğunuz şüpheler maalesef en başından beri benim gerçekliğimdi. Bu nedenle yaşananlarla ilgili pek bir şey söylenmesine ihtiyaç yok aslında her şey zaten olması gerektiği kadar görünür ve anlaşılır durumda.

Ben ise geçmişe dönüp herhangi bir şeyi anlatma ya da tartışma niyetinde değilim. Bugün olduğum yerde huzurla, kendi hayatıma ve hedeflerime odaklanarak devam ediyorum.

İsteğim, aylar önce sona ermiş bu konunun artık benim adıma da kapanması ve ismimin bu olaylarla birlikte anılmaması. Hayat devam ediyor ve ben önüme bakarak enerjimi geçmişe değil, geleceğe ayırmayı tercih ediyorum.