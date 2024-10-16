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Lüks devinin satışları pandemiden bu yana ilk kez düştü

Dünyanın en lüks markalarının çatısının altında bulunduran LVMH’nin 2024 yılı üçüncü çeyrek satışları pandemiden bu yana en kötü dönemini yaşadı.

Haber Merkezi
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Lüks devinin satışları pandemiden bu yana ilk kez düştü
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Bernard Arnault’un dünyanın en zengin insanı unvanını kaybetmesine neden olan lüks ürün satışlarındaki düşüş sürüyor. Arnault’un şirketi LVMH’nin satışları, özellikle Çin’de azalan lüks talep nedeniyle pandemiden bu yana ilk kez düştü.

Louis Vuitton, Tiffany & Co., Bulgari, Sephora gibi markaları bünyesinde barındıran LVMH’nin satışları 2024 üçüncü çeyreğinde yüzde 5 düştü. Piyasalarda analistler satışlarda hafif bir artış beklerken, en kötü çeyreklik performans görüldü.

Dünyanın karantinaya girdiği 2020 yılı ikinci çeyreğinden bu yana en kötü çeyreklik performans görülürken, grubun satışlarında da yüzde 3 düşüş görüldü.

Patronun serveti eridi

2023 yılında dünyanın en zengin insanı unvanını elde eden Bernard Arnault, 2024 yılında düşen lüks ürün talebi nedeniyle Forbes zenginler listesinde 5. sıraya gerilerken, Bloomberg Milyarder Endeksine göre yılbaşından bu yana en çok para kaybeden milyarder olarak 25,6 milyar dolar serveti eridi.

LVMH Finans Direktörü Jean-Jacques Guiony, "Çin anakarası da dahil olmak üzere pazarlarımızın çoğu şu anda ekonomik zorluklarla karşı karşıya. Bugün Çin anakarasına olan tüketici güveni, Kovid sırasında ulaşılan tüm zamanların en düşük seviyesine geri döndü" dedi.

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