Magnum çekiliş sonuçları 2025: Magnum Porsche asil ve yedek kazananlar isim listesi haberimizde. Bu heyecan verici çekilişte sadece Porsche değil, aynı zamanda 300.000 TL değerindeki Magnum Card Param Hediye Kartı ikramiyeleri de sahiplerini bulacak. Çekiliş, Noter huzurunda gerçekleştirilecek ve dileyen herkes tarafından canlı olarak takip edilebilecek. Yapılan çekilişin ardından, asil ve yedek talihlilerin tam isim listesi kamuoyu ile paylaşılacak.

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 2025

Magnum çekiliş sonuçları, 4 Kasım 2025 tarihinde canlı olarak ekrana gelecek organizasyonla netleşecek.

Yapılan açıklamaya göre; 4. Dönem için 04.11.2025 saat 11:30’da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (“U2”) Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.

MAGNUM PORSCHE ASİL VE YEDEK KAZANANLAR İSİM LİSTESİ

Türkiye’nin en çok ilgi gören kampanyalarından biri olan Magnum çekilişi, 2025 yılında da büyük heyecan yarattı. Yaz boyunca Magnum dondurmalarının çubuklarındaki şifreleri toplayan binlerce kişi, hem lüks otomobil hem de yüksek değerli Magnum Card ödüllerinden birini kazanmak için yarıştı.

2025 yılının dördüncü dönem çekilişi 4 Kasım 2025 tarihinde, İstanbul Beyoğlu’nda noter huzurunda gerçekleştirildi. U2 Tanıtım tarafından düzenlenen çekilişte asil ve yedek talihliler belirlendi. Sonuçlar, 8 Kasım 2025 Cumartesi günü Magnum’un resmi internet sitesi, sosyal medya hesapları ve Hürriyet Gazetesi Cumartesi ekinde kamuoyuyla paylaşılacak.

Bu yılın büyük ödülü olarak öne çıkan Porsche Taycan otomobil, yine Magnum tutkunlarının en çok merak ettiği hediye oldu. Bunun yanı sıra, 300.000 TL değerinde Magnum Card kazanan isimler de çekiliş sonrası açıklanacak. Kazanan talihlilere ayrıca taahhütlü posta yoluyla resmi bilgilendirme yapılacak.

Her yıl olduğu gibi 2025 kampanyası da yoğun katılım gördü. Yaz ayları boyunca Türkiye’nin dört bir yanından gelen milyonlarca başvuru, Magnum’un ne kadar güçlü bir marka sadakati yarattığını bir kez daha ortaya koydu. Katılımcılar, Magnum dondurmalarından çıkan şifreleri “magnum.com.tr” adresi üzerinden ya da SMS yoluyla göndererek çekilişe dahil oldular.

Magnum yetkilileri, kampanyaya gösterilen yoğun ilgiden dolayı tüm katılımcılara teşekkür ederek, 2026 yılında da yeni ve sürpriz dolu çekilişlerin yapılacağını duyurdu.