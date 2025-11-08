Magnum Porsche Kasım 2025 çekiliş sonuçları; Porsche yedek kazanan kim?2024 model Porsche Taycan sahibi olmak için Magnum’daki çekiliş şansını zorlayan milyonlarca katılımcı çekilişi sonuçlarını araştırıyor.

MAGNUM PORSCHE KASIM 2025 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Magnum’un 2025 yılı kampanyasına ait çekiliş sonuçları açıklandı. Çekiliş, 4 Kasım 2025 Salı günü saat 11.30’da noter huzurunda gerçekleştirildi.

Asil ve yedek talihlilerin listesi ise 8 Kasım 2025 Cumartesi günü kuruma ait resmi internet sitesi ve gazete ekinde duyuruldu.

Kampanya kapsamında toplam 10 kişi 300 000 TL değerinde “Magnum Card Param” hediye kartı, ayrıca 2 kişi ise 2024 model Porsche Taycan otomobilin sahibi oldu.

Kazananların tespiti ve bildirilmesi sürecine dair bilgiler de açıklandı. Asil talihliler liste yayımlandıktan itibaren 15 gün içinde başvuru yapmak zorunda; yedek talihliler ise asil sürenin bitiminin ardından gelen 15 günlük başvuru sürecine tabi. Belgelerin eksiksiz teslim edilmemesi halinde ikramiye hakları iptal edilebiliyor.

Ayrıca otomobil kazananlar için dikkat edilmesi gereken başka yükümlülükler de var: ÖTV ve KDV dışındaki tüm vergi ve harcamalar talihlilere ait oluyor. Ruhsat-plaka işlemleri, MTV ve trafik sigortası gibi masraflar da bu kapsama giriyor.

PORSCHE YEDEK KAZANAN KİM?

Magnum'un büyük ilgi gören Porsche Taycan çekiliş serisinin dördüncü dönemi, 4 Kasım Salı günü saat 11.30'da noter huzurunda gerçekleşti. Binlerce kişinin hayalini kurduğu lüks otomobile kavuşacak talihlileri belirlemek üzere Beyoğlu'ndaki belirlenen adreste yapılan çekilişte, heyecan doruktaydı.

Yapılan kura çekimi sonucunda, asıl ödül olan Porsche Taycan için iki asil ve olası aksiliklere karşı iki de yedek talihli belirlendi. Çekilişin tamamlanmasıyla birlikte, kazanan isimlerin ne zaman duyurulacağı sorusu merak konusu oldu.

Magnum 4. dönem çekiliş sonuçlarının 8 Kasım 2025 Cumartesi günü itibarıyla kamuoyunun erişimine açılacağı resmen duyuruldu. Tüm katılımcılar, gün içinde açıklanacak bu sonuçlarla hayallerine ne kadar yaklaştıklarını öğrenme fırsatı bulacak.