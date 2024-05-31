Mardin'in pizzası İtalya'yla yarışıyor! Dağ başında pişen pizzalar ilgi odağı!

Mardin’in Midyat ilçesi, İtalya’dan sonra pizza ile en çok anılan yerler arasına girmeye aday. Yıllarca Avrupa ülkelerinde yaşayan Süryaniler’in bölgeye dönmesiyle ilçede pizza restoranları çoğalmaya başladı; geçen yıla kadar sayısı üç olan restoranların sayısı yediye çıktı.

Bunlardan biri de Midyat ile Nusaybin arasında, Bagok Dağları'nın eteğindeki Üçköy’de (Süryanice eski ismi Arkah) açılan İzla Pizzeria.

Restoranın sahibi, 1979’da göçtüğü Almanya’dan 43 yıl sonra dönen Moris Dal. Almanya’da 24 yıl boyunca kendi restoranını işleten Dal, kuzeni Gabriel ile birlikte köyüne dönmeye ve doğduğu topraklarda bir pizzacı açmaya karar verdi. İki yıl önce açılan restoran gözden uzak bir yerde olsa da ilgi odağı olmayı başardı.

Restoran özellikle tatil günlerinde dolup taşıyor. Müşteriler pizza yemek için bazen uzun süre beklemek zorunda kalıyor.

VOA Türkçe'nin haberine göre yörede açılan pizza restoranları, Midyat’ın turizm zenginliklerine taze bir nefes getirdi. Gerek yöre insanı gerekse tatil için bölgeye gelenler pizza restoranlarına uğramadan gitmiyor.

Restoranda hem klasik hem de yöresel ürünlerle yapılmış pizza yemek mümkün.

Almanya’da yaşayan Ablak ailesi de yakınlarını ziyaret etmek için Batman’a geldiğinde, kilometrelerce yol katederek, daha önce adını duydukları pizza restoranına uğradı. Ablak ailesi üyeleri pizzanın yanısıra doğaya da hayran kaldıklarını söyledi.





Kendisi de Süryani olan Hanna Bartuma da İsviçre’de yaşıyor. Tatil için Midyat’a gelen Bartuma, özellikle doğayı görmeye geldiğini ifade etti. Pizza yemek için bölgeye gelenlerin memnun ayrılmasının ilgiyi arttırdığını anlatan Bartuma, “Bu bizi sevindiriyor, çok mutlu oluyorum. Bu, Süryaniler’i de daha fazla çekiyor” dedi.

“Döndüğüme pişman değilim”

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan restoran işletmecisi Moris Dal, memleketine döndüğüne pişman olmadığını söyledi. Türkiye’den göç ettikten yıllar sonra dönme kararı aldığını söyleyen Dal, “Geldiğime değdi” diye konuştu. Dal, 15 kişiye istihdam sağladığını belirtti.

"Belki gelecekte bu caddenin ismi ‘Pizzacılar Caddesi' olur"

Müşterilerinin farklı nedenlerle kendisini tercih ettiklerini vurgulayan Dal, “Türkiye'nin her tarafından bize müşteri geliyor. Daha çok batıdan ama Diyarbakır, Batman, Nusaybin, Şırnak, Silopi, Mardin, Midyat zaten bizim yöre halkı, hepsi geliyor. Gelenler pizza yemeye, manzarayı görmeye ve bazen de Süryaniler’i tanımaya geliyor. ‘Süryaniler kimdir? Niye gittiler, nasıl geri dönüş yaptılar?’ İnşallah restoran sayısı artar, daha güzel olur. Belki gelecekte bu caddenin ismi ‘Pizzacılar Caddesi' olur" diye konuştu.

Restoranın mutfağından çıkmayan Dal, klasik çeşitlerin yanı sıra yöresel ürünleri kullanarak değişik pizzalar da yapıyor.