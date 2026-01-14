Mars’ın gizli etkisi: Dünya’nın yörüngesi ve iklim döngüleri şekilleniyor

Yeni bir araştırma, Mars'ın Dünya’nın iklimi üzerinde sanılandan çok daha etkili olduğunu ortaya koydu.

Mars’ın yerçekimsel etkisi sanılandan güçlü

Nefes'ten Merve Arkan'ın haberine göre, California Üniversitesi Riverside (UC Riverside) tarafından yayımlanan yeni bir araştırma, Mars’ın Dünya’daki buzul çağlarını da şekillendiren iklim döngülerinde beklenenden çok daha büyük bir rol oynadığını ortaya koydu.

Araştırmanın başyazarı ve UC Riverside’da gezegen astrofiziği profesörü olan Stephen Kane, Mars’ın Dünya üzerindeki etkisinin çok küçük olduğunu varsaydığını ancak bilgisayar simülasyonlarının bu düşünceyi çürüttüğünü söyledi.

Araştırmada, Güneş Sistemi’nin uzun vadeli davranışı ve Dünya’nın yörünge ile eksen eğikliğindeki değişimler bilgisayar ortamında simüle edildi. Sonuçlara göre Mars, Güneş’e daha uzak olduğu için, beklenenden daha güçlü bir çekim etkisi yaratıyor.

İklim değişimleri, evrimin seyrini belirledi

Araştırma, Mars’ın yokluğunda Dünya’nın büyük iklim döngülerinden bazılarının hiç oluşmayabileceğini gösteriyor. Bu durum, ormanların küçülmesi, çayırların genişlemesi gibi çevresel değişimleri ve dolayısıyla iki ayak üzerinde yürüme, alet kullanımı ve sosyal iş birliği gibi insan evrimindeki kritik adımları da etkilemiş olabilir.

“Eğer Mars olmasaydı, Dünya’nın yörüngesi büyük iklim döngülerinden yoksun kalacaktı” diyen Profesör Kane, “O zaman insanlar ve diğer canlılar bugün bildiğimiz hâlde olur muydu, bunu düşünmek bile ilginç” ifadelerini kullandı.

Araştırma, Publications of the Astronomical Society of the Pacific dergisinde yayımlandı.