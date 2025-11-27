Mars’ta ilk kez yıldırım sesi kaydedildi

  1. Ekonomim
NASA, Mars’ta ilk kez yıldırım sesinin kaydedildiğini duyurarak Kızıl Gezegen’deki atmosferik süreçlere dair önemli bir keşfe imza attı.

NASA'nın Perseverance keşif aracı, Kızıl Gezegen Mars'ta kum fırtınaları ve toz şeytanları sırasında oluşan elektrik boşalmalarını kaydederek ilk defa yıldırım sesinin tespit edildiğini duyurdu.

Bu keşif, Mars atmosferinde elektrik oluşumu konusundaki uzun süredir devam eden belirsizliği ortadan kaldırdı.

SuperCam’den gelen 28 saatlik ses analizi

Nefes'ten Mehmet Efe Altay'ın haberine göre, araştırmayı yürüten Fransa'daki Toulouse Üniversitesi'nden Baptiste Chide ve ekibi, Perseverance’ın SuperCam mikrofonundan elde edilen 28 saatlik ses verisini inceledi. Bulgular, Mars’ın karbondioksit ağırlıklı ince atmosferinde elektrik üretimi için gereken koşulların olduğunu gösterdi.

Öte yandan Mars’ta ölçülen elektrik boşalmaları enerji açısından Dünya’dakilerle kıyaslanamayacak kadar küçük.

Kızıl Gezegen’de güvenlik ve atmosfer analizi yeniden gündemde

Bu keşif, Mars görevlerinin tasarımında dikkate alınması gereken yeni bir çevresel risk olarak öne çıkıyor. Elektrik boşalmalarının varlığı, hem Mars yüzey araçlarının korunmasını hem de atmosferde oluşabilecek kimyasal süreçlerin yeniden değerlendirilmesini gerektiriyor.

Bilim insanları ayrıca, Dünya’da yaşamın ortaya çıkışında yıldırımın oynadığı rolü hatırlatarak, Mars’ta elektriksel aktivitelerin varlığının yaşam ihtimali üzerine yapılan değerlendirmelerde yeni bir faktör olabileceğini belirtiyor.

Araştırma sonuçları Nature dergisinde yayımlandı.

