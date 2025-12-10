Mars’taki beyaz kayalar, tropik yaşamın kanıtı olabilir

Mars'ta NASA’nın Perseverance keşif aracı tarafından bulunan olağan dışı şekilde beyazlamış kayalar, gezegenin bir dönem yoğun yağış alan, sıcak ve nemli bölgeler barındırmış olabileceğine işaret ediyor.

Yeni araştırma, Kızıl Gezegen’in bugün bildiğimiz soğuk ve kuru yüzeyinin geçmişte tropik yağmur ormanlarına benzer koşullara sahip olabileceğini gösteriyor.

Perseverance’ın Jezero Krateri’nde tespit ettiği açık renkli kaya parçaları ilk bakışta sıra dışı bir görüntü oluşturdu. Bilim insanlarının yaptığı ayrıntılı analizler, bu kayaların kaolinit olduğunu ortaya koydu.

Nefes'ten Merve Arkan'ın haberine göre, kaolinit, alüminyum açısından zengin bir kil türü ve Dünya’da genellikle milyonlarca yıl boyunca sıcak, nemli ve bol yağışlı koşullar altında oluşuyor.

Bugünkü Mars ise bilindiği üzere son derece soğuk, ince atmosferli ve yüzeyinde sıvı su bulunmayan bir gezegen.

Purdue Üniversitesi’nden toprak bilimci ve araştırmanın baş yazarı Adrian Broz, “Mars gibi kuru, soğuk ve yüzeyinde sıvı su olmayan bir ortamda kaolinit görüyorsanız, bu bize geçmişte çok daha fazla su bulunduğunu söyler” dedi.

Araştırma, 1 Aralık’ta Communications Earth & Environment dergisinde yayımlandı.