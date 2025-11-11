Masterchef 10 Kasım 2025 eleme adayı kim oldu? Masterchef en son kim elendi? Her gün milyonların ekranlara kilitlemeyi başaran Masterchef’te elenen yarışmacı araştırılıyor.

MASTERCHEF 10 KASIM 2025 ELEME ADAYI KİM OLDU?

Türkiye'nin en zorlu mutfak yarışması MasterChef Türkiye'de yeni eleme sisteminin uygulamaya konulmasıyla birlikte tansiyon tavan yaptı. Bireysel dokunulmazlık oyununda rakiplerini geride bırakarak şeflerin takdirini kazanan ve kendini güvence altına alan isim Özkan oldu.

Yeni format kurallarına göre bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, doğrudan bir eleme adayı belirleme yetkisine sahip. Özkan, bu kritik hakkını kullanarak beklenmedik bir kararla Ayla'nın ismini verdi ve Ayla, haftanın ilk eleme adayı olarak potaya girdi. Özkan'ın bu stratejik tercihi, yarışmacılar arasında büyük bir şaşkınlık yarattı.

MASTERCHEF EN SON KİM ELENDİ?

Gecenin en gergin anları ise eleme konseyinde yaşandı. Mavi Takım içerisinde yapılan oylamalar sonucunda adı en çok yazılan yarışmacı, tecrübeli isim Onur oldu. Böylece Onur da Ayla'nın ardından potaya giden ikinci isim olarak belirlendi.

Ayla ve Onur'un eleme potasında yer alması, önümüzdeki hafta oynanacak eleme düellosunun ne kadar zorlu geçeceğinin sinyallerini verdi. Yarışmanın gidişatını tamamen değiştiren bu yeni sistemde, iki güçlü ismin MasterChef macerası pamuk ipliğine bağlı. Şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın kararıyla potadan kimin kurtulacağı merakla bekleniyor.