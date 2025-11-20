Masterchef 19 Kasım kim elendi? Masterchef elenen yarışmacı kim oldu? soruları merak konusu oldu. Masterchef yemek yarışmasına veda eden yarışmacılar programın takipçileri tarafından merak ediliyor.

MASTERCHEF 19 KASIM KİM ELENDİ?

MasterChef'e veda eden isim Eylül oldu.

MasterChef Türkiye’nin 19 Kasım 2025 Çarşamba akşamı ekranlara gelen son bölümünde, yarışmanın kaderini belirleyen kritik bir eleme heyecanı yaşandı. Haftanın en zorlu mücadelelerinden birine sahne olan gecede, hayallerine veda eden isim belirlenirken stüdyoda duygusal anlar hakim oldu. Yarışmacılar, MasterChef hayallerini sürdürebilmek adına tezgah başında kıyasıya bir rekabet sergiledi.

Eleme potasında son dörde kalan yarışmacılar için gecenin belirleyici oyunu, ünlü İtalyan Şef Danilo Zanna’nın imza tabağı olan "Riso al Salto" üzerinden gerçekleşti. Milano mutfağının bu klasik ve teknik gerektiren lezzeti için yarışmacılara şefler tarafından tam 45 dakika süre tanındı. Pirincin dışının çıtır, içinin ise yumuşak kalmasını gerektiren bu hassas tarifte yarışmacılar zamanla yarışırken stüdyodaki gerilim de had safhaya ulaştı. Sürenin sona ermesiyle birlikte şefler, hazırlanan tabakları titizlikle değerlendirerek puanlarını açıkladı.

MASTERCHEF ELENEN YARIŞMACI KİM OLDU?

Tadım esnasında teknik detaylara dikkat çeken jüri üyelerinin verdiği puanlar sonucunda sıralama netleşti. Gecenin en başarılı tabağını çıkaran Hakan, şeflerden aldığı toplam 40 puanla eleme potasından birinci olarak çıktı ve derin bir nefes aldı. Hakan’ı, 36,5 puanla Özkan ve 36 puanla Murat Can takip ederek yarışmaya devam etme hakkı kazandı. Ancak gecenin en düşük puanı olan 33 puanda kalan Eylül için yolun sonu göründü.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte MasterChef Türkiye’ye veda eden Eylül, gözyaşlarına hakim olamadı. Arkadaşlarıyla ve şeflerle vedalaşırken yaşadığı üzüntü kameralara yansırken, genç yarışmacının vedası hem stüdyodakileri hem de ekran başındaki izleyicileri derinden etkiledi.