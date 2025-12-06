Masterchef 2025 final ne zaman? Masterchef 2025 final belli oldu mu? soruları yarışmanın sıkı takipçilerinin gündeminde. Büyük finali kaçırmak istemeyenler net tarihleri de öğrenmeye çalışıyor.

MASTERCHEF 2025 FİNAL NE ZAMAN?

Birbirinden lezzetli yemeklerin hazırlandığı Masterchef yemek programında final tarihi henüz belli değil.

MasterChef Türkiye 2025 sezonu final tarihi hâlâ resmî olarak açıklanmadı.

Ancak basındaki yaygın görüş, geçen yılki final tarihine kıyasla bu yıl da finalin Ocak ayı başında ya da aralık ortasına yakın bir dönemde yapılacağı yönünde.