Masterchef altın ceketi kim kazandı (30 Aralık 2025)? Masterchef altın önlük kimin oldu? soruları merak ediliyor. Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından Masterchef’te altın ceketin sahibi de belli oldu. Son dönemlerde yoğun mücadeleye sahne olan programda sekizinci ceket giyilmiş oldu.

MASTERCHEF ALTIN CEKETİ KİM KAZANDI (30 ARALIK 2025)?

30 Aralık 2025 akşamı TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa bölümünde yarışın kritik etaplarından biri daha geride kaldı. Haftalar süren maratonun ardından finale doğru ilerleyen yarışmacılar, bu kez “Altın Ceket” için hünerlerini sergiledi.

Esnaf konseptiyle hazırlanan tabaklar, şeflerin titiz değerlendirmesine tabi tutuldu ve izleyiciler büyük bir heyecanla gecenin galibini bekledi.

MASTERCHEF ALTIN ÖNLÜK KİMİN OLDU?

Değerlendirmeler sonucunda, bu sezonun ilk altın ceketini Hasan Biltekin kazandı. Şeflerin beğenisini toplayan tabağıyla rakiplerini geride bırakan Hasan, aldığı yüksek puanla Altın Kupa mücadelesinde önemli bir avantaja sahip oldu.

Bu sonuçla birlikte yarışmacının performansı sezonun en dikkat çeken anlarından biri olarak kayıtlara geçerken, izleyiciler de ilerleyen bölümlerde altın ceketin bir sonraki sahibini merakla bekliyor.