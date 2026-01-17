Masterchef altın kupa ilk finalist kim oldu? Masterchef 16 Ocak 2026 finale kim kaldı? Reyting rekortmeni yemek yarışma programı Masterchef’te 16 Ocak 2026 akşamında hangi adayın finalist olduğu merak ediliyor. Yarışmayı kaçıran adaylar finale adını yazdıran ismi araştırıyor. Detayları haberimizde derledik…

MASTERCHEF ALTIN KUPA İLK FİNALİST KİM OLDU?

Masterchef ilk finalist Hasan oldu. TV8 ekranlarının fenomen yarışması MasterChef Türkiye All Star'da büyük finale sayılı günler kala heyecan doruğa ulaştı. 16 Ocak 2026 Cuma akşamı yayımlanan kritik bölümde, dört güçlü aday arasından sıyrılarak adını büyük finale yazdıran ilk finalist Hasan Biltekin oldu.

Altın Kupa yolculuğunda son 4’e kalmayı başaran Çağatay, Sergen, Hasan ve Kıvanç, şeflerin belirlediği üç etaplı zorlu bir gastronomi maratonunda kıyasıya mücadele etti. Gecenin sonunda hazırladığı yaratıcı tabaklarla jüriden en yüksek puanı toplamayı başaran Hasan, Çağatay ile girdiği puan yarışını önde tamamlayarak altın önlüğün sahibi oldu.

Yaklaşık 5 Milyon TL değerindeki büyük ödül için geri sayımın başladığı yarışmada, ikinci finalist 17 Ocak Cumartesi günü netleşecek.

MASTERCHEF 16 OCAK 2026 FİNALE KİM KALDI?

MasterChef Türkiye All Star’da büyük final haftasının ilk ayağı tamamlandı. 16 Ocak 2026 Cuma akşamı yayımlanan bölümde, şampiyonluk yolundaki dört güçlü isim olan Çağatay, Sergen, Hasan ve Kıvanç, "Altın Kupa"nın ilk finalisti olmak için tezgah başına geçti.

Üç aşamalı zorlu oyunların sonunda şeflerden en yüksek puanı alan Hasan Biltekin, rakibi Çağatay’ı geride bırakarak adını finale yazdıran ilk isim oldu. Yarışmada sergilediği istikrarlı performansla dikkat çeken Hasan, bu başarısıyla büyük ödül yolunda dev bir avantaj elde etti. Gözler şimdi, 17 Ocak akşamı belirlenecek olan ikinci finalistte ve 18 Ocak Pazar günü gerçekleşecek görkemli büyük finalde.