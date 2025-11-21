MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 21 Kasım Cuma MasterChef eleme adayı kim oldu?

TV8’in sevilen programı MasterChef’te haftanın son dokunulmazlık oyunu heyecanı sürüyor. Yeni bölümde yarışmacılar son takım oyununu kazanmak için mutfakta tüm hünerlerini sergileyecek. Hatırlanacağı üzere haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanmış, mavi takımdan Furkan ve Hakan eleme potasına girmişti.

Peki MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı, 21 Kasım Cuma bireysel dokunulmazlığı hangi yarışmacı aldı, yeni eleme adayı kim oldu? İşte canlı takip edilen MasterChef son dakika gelişmeleri…

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Haftanın 4. dokunulmazlık oyunu bu akşam şeflerin değerlendirmeleri sonucunda belli olacak. Takımlar, belirlenen menüde en yüksek puanı almak için yaratıcı tabaklar çıkaracak. Bölüm sonunda günün galibi takım açıklanacak ve haftanın son dokunulmazlığı netleşecek.

21 KASIM MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM?

Öte yandan bireysel dokunulmazlığın ardından takım içi oylama ve şeflerin değerlendirmeleriyle haftanın yeni eleme adayları belirlenecek. Kırmızı takımın son galibiyetinden sonra mavi takımda Furkan ve Hakan’ın potaya girdiği biliniyor. Bu akşam açıklanacak sonuçlarla yeni isimler eleme hattına eklenecek.