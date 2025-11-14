Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı (13 Kasım 2025)? Masterchef kim elendi? soruları araştırılıyor. Yarışmanın sıkı takipçileri detayları kaçırmamak için dokunulmazlık oyununu kazanan takımı araştırıyor.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI (13 KASIM 2025)?

MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. Bireysel dokunulmazlığı alan isim ise Özkan oldu.

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan heyecan dolu 13. bölümünde, takımlar dokunulmazlık oyununda kıyasıya bir mücadele verdi. Haftanın üçüncü ve kritik dokunulmazlık oyununda, şeflerin zorlu menüsü karşısında daha başarılı tabaklar çıkaran Kırmızı Takım, galibiyete ulaşarak haftanın dokunulmazlığını kazanan taraf oldu.

Takım oyununu kaybeden Mavi Takım yarışmacıları ise, bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Bu stresli ve yaratıcılık gerektiren mücadelede, günün en başarılı tabağını hazırlayan isim Özkan oldu ve bireysel dokunulmazlığın sahibi olarak potaya girmekten kurtuldu. Dokunulmazlığı kazanan Özkan, hakkını kullanarak haftanın eleme potasına direkt olarak Ayten’i gönderdi.

Mavi takımın geri kalan üyeleri arasında yapılan oylama sonucunda ise, potaya gidecek ikinci ismi belirlemek zorlaştı. Oylamada Sezer ve Barış eşit oy alınca, kaptanın kararı belirleyici oldu. Kaptan, kararıyla Barış'ı eleme potasına gönderdi. Böylece, haftanın eleme adayları arasında yer alan isimler netleşmiş oldu.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Haftanın eleme adayları ise Ayten ve Barış oldu. Yarışmacılar, birbirinden zorlu aşamalarda yeteneklerini sergileyerek hem şeflerin beğenisini kazanmaya hem de eleme riskini azaltmaya çalıştı. Bölümün en dikkat çekici anlarından biri, bireysel dokunuşların ön plana çıktığı yaratıcı yemek turuydu. Yarışmacılar, verilen malzemelerle özgün tarifler hazırlarken hem tat hem de sunum açısından maksimum puanı almak için büyük çaba harcadı.

Takım oyununda ise rekabet bir adım daha yükseldi. Yarışmacılar iki takıma ayrılarak hem strateji hem hız konusunda sınandılar. Takım oyununda kazanan tarafın morali yükselirken, kaybeden takım eleme potasına yaklaşmanın stresini yaşadı. Şefler, bölüm boyunca hem eleştirel hem de yol gösterici yorumlarıyla yarışmacılara değerli geri bildirimler verdi.