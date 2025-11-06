Masterchef eleme adayı kim oldu (5 Kasım 2025)? Masterchef son elenen isim kim oldu? Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı son bölümün ardından yarışmanın sıkı takipçileri elenen yarışmacıyı araştırıyor.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU (5 KASIM 2025)?

Dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda bu hafta eleme heyecanı yaşandı. Bireysel dokunulmazlığın sahibi olan Hakan, eleme potasına ilk olarak Muratcan’ı gönderdi. Gecenin ilerleyen dakikalarında yapılan oylama sonucunda ise en fazla ismi yazılan yarışmacı Sümeyye oldu ve potaya giren ikinci isim olarak belirlendi.

Önceki bölümde iki eleme adayı belli olmuştu. Bu isimler Gizem ve Çağlar olmuştu. Böylece bu haftanın eleme adayları Gizem, Çağlar, Muratcan ve Sümeyye olarak belirlendi.

MASTERCHEF SON ELENEN İSİM KİM OLDU?

Şefler MasterChef Türkiye'nin dokunulmazlığı oyununda kırmızı ve mavi takımdan sütlü tatlılar hazırlamalarını istedi. Düello şeklinde oynanan bu etapta verilen süre ise tam 45 dakika oldu.

Süre sonunda şefler değerlendirmelerini yaptı. Oylama sonunda, tatlıları hem tekniğine hem de lezzetine en uygun yaparak 2. dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.