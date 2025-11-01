Masterchef eleme adayı kim oldu? Masterchef 7. eleme adayı Çağatay mı? yayımlandığı her yeni bölümüyle izleyenlerin daha çok ilgisini çeken Masterchef yemek yarışmasında ödülü kazanan yarışmacının ardından gündem eleme adayıydı.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef son eleme adayı Çağatay oldu.

Eleme potasındaki diğer isimler ise şöyle:

Barış

Ayten

Aslı

Sümeyye

Mert

Çağlar

MASTERCHEF 7. ELEME ADAYI ÇAĞATAY MI?

Gecenin ilk etabında yarışmacılar, konuk şef Türev Uludağ'ın imza tabağı olan İçli Köfte ve Teretür tabağını başarılı bir şekilde hazırlayarak potadan kurtulmaya çalıştılar.

Bu zorlu tur sonunda şeflerin değerlendirmesiyle en başarılı tabakları yaparak potadan kurtulan ve adını bir sonraki haftaya yazdıran üç isim: Gizem, Sezer ve Ayla oldu.

İlk turda başarılı olamayan diğer yarışmacılar, haftanın son eleme adayı olmamak için ikinci kez tezgah başına geçti.

Bu turda yarışmacılar, şeflerin en sevdiği ürünlerin yer aldığı kapalı kutulardan seçim yaparak yaratıcı bir tatlı tabağı hazırlamak için mücadele etti.

İkinci turun ardından şefler, hazırlanan tabakları detaylıca değerlendirdi. Tüm zorluklara rağmen başarılı tabaklar çıkaran isimler potadan kurtulmayı başarırken, rakiplerine göre daha geride kalan bir isim haftanın son eleme adayı oldu.

MasterChef Türkiye'de haftanın 7. ve son eleme adayı olan yarışmacı Çağatay oldu.

Böylece bu haftanın eleme potası; Barış, Ayten, Aslı, Sümeyye, Mert, Çağlar ve son olarak Çağatay isimlerinden oluşmuş oldu.