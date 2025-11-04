Masterchef eleme adayları 3 Kasım 2025; Masterchef’te dün akşam kim elendi? sorusu gündeme oturdu. Milyonların yakından takip ettiği yemek yarışma programında elenen isim geceye damga vurdu. Kimsenin beklemediği isim programda elenince hayranları büyük şaşkınlık yaşadı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI 3 KASIM 2025

Masterchef’te son eleme adayı Aslı oldu.

Haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan kırmızı takım oldu.

Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Murat Can oldu.

Haftanın ilk eleme adayları mavi takımdan Gizem ve Çağlar oldu.

Haftanın ilk takım oyununda şefler, yarışmacılardan 'Kahvaltı Menüsü' hazırlamalarını istedi. Somer, Danilo ve Mehmet Şef'in titiz tadımları sonucunda, gecenin galibi ve ilk dokunulmazlığın sahibi Kırmızı Takım oldu. Kırmızı Takım böylece pota stresinden uzak, rahat bir başlangıç yaptı.

Dokunulmazlığı kaybeden Mavi Takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele etti. Mavi Takım, şeflerin istediği ana malzeme olan 'yeşil biber' ile yaratıcı bir tabak çıkarmak için ter döktü. Gecenin en başarılı ve bireysel dokunulmazlığı kazanan ismi Muratcan oldu.

MASTERCHEF’TE DÜN AKŞAM KİM ELENDİ?

Bireysel dokunulmazlığın sahibi olan Muratcan, kendi seçimiyle haftanın ilk eleme adayı olarak Gizem'in adını verdi.

Haftanın ikinci eleme adayı ise Mavi Takım üyelerinin kendi aralarında yaptığı oylama sonucu belirlendi. Oylamada adı en çok yazılan isim olan Çağlar, Gizem'in ardından eleme potasına giren ikinci isim oldu.

Böylece, MasterChef Türkiye'de 3 Kasım akşamı haftanın ilk iki eleme adayı: Gizem ve Çağlar olarak netleşti.