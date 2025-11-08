Masterchef eleme potasına kim gitti (7 Kasım 2025)? Masterchef kim elendi? soruları yarışmanın sıkı takipçileri tarafından merak edildi. Kimin yarışmaya veda ettiğini öğrenmek isteyenler konuyu araştırıyor.

MASTERCHEF ELEME POTASINA KİM GİTTİ (7 KASIM 2025)?

Gecenin finalinde son ikiye Çağatay ve Sezer kaldı. Şeflerin kararı ile Masterchef 7. eleme adayı Sezer oldu. Böylece bu haftanın eleme adayları, Gizem, Çağlar, Muratcan, Sümeyye, Furkan, Onur ve Sezer oldu.

7 Kasım 2025 akşamı ekranlara gelen MasterChef Türkiye’nin yeni bölümünde yarışmacılar, deniz mahsulleriyle hazırlanan lazanya temalı zorlu Aşçı Şefi karşısında kıyasıya rekabet etti. Konuk şef olarak sahneye çıkan Hüseyin Kankaya, adaylardan hem yaratıcılık hem teknik performans açısından yüksek standartlar bekledi.

İki etapta gerçekleşen bireysel dokunulmazlık mücadelesinde önce takım oyunlarının ardından yarışmacılar tek tek mutfağa girerek en güçlü tabağı sunmaya çalıştı. Şefler Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna performansları yakından değerlendirdi.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Gecenin sonunda performansı yetersiz görülen yarışmacı olarak Sezer, jüri kararıyla haftanın 7. eleme adayı olarak potaya gönderildi. Böylece o ana kadar belirlenen adaylar Gizem, Çağlar, Murat Can, Sümeyye, Furkan, Onur ve Sezer şeklinde sıralandı ve eleme potası tamamlanmış oldu. Bu gelişmeyle izleyiciler, elenen ismi görmek üzere gelecek bölüme kilitlendi.

Bölüm boyunca tansiyon yükselirken, mutfakta yaşanan anlık aksaklıklar ve yarışmacılar arasındaki strateji fokusu dikkat çekti. Şefler özenle açıklamalar yaparak yalnızca lezzeti değil, tabak sunumundaki estetiği de ön planda tuttu. Deniz mahsulleriyle hazırlanan lazanyanın başlı başına riskli bir tabak olduğuna işaret eden jüri, adaylardan taze malzeme kullanımı, dengeli sos ve doğru pişirme süresine yönelik beklentilerini vurguladı.