Masterchef elenen isim kim oldu (21 Kasım 2025)? Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Her yeni bölümüyle ve yemek tarifiyle çok konuşulan yemek yarışması dokunulmazlık oyununu kazananla ilgi odağı oldu. Son bölümde yaşananlar ve detaylar haberimizde…

MASTERCHEF ELENEN İSİM KİM OLDU (21 KASIM 2025)?

Haftanın eleme potasında Çağatay ve Barış yer alıyor. MasterChef'te elenen son yarışmacı Eylül oldu.

21 Kasım’daki MasterChef Türkiye bölümünde heyecan doruktaydı. Bu akşamki oyun konsepti Afrika mutfağı olarak belirlendi; yarışmacılar okra salatası, gizzard ve tajine gibi geleneksel Afrika lezzetlerini hazırlamak için stüdyoya çıktı.

Yarışmacılar için bir de strateji etkeni devreye girdi: Parkurda yer alan iki özel buton—mavi buton basıldığında bir tabak 2 puan kazanıyor, sarı buton ise seçilen yemeğe 10 dakika ek süre ekliyor.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

Günün sonunda en iyi tabağı hazırlayan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın kazanan Sezer oldu. Kazanan takım kırmızı takım oldu ve dokunulmazlığı elde etti.

Takım oyununu kaybeden mavi takımda bireysel dokunulmazlık için yarışmacılar yeniden mutfağa girdi ve Sezer, sunduğu performansla bireysel dokunulmazlığı kazanan isim oldu.

Bölümün sonunda, eleme potasına giden adaylar da netleşti. Bu hafta potada yer alacak isimler Furkan, Hakan, Çağatay ve Barış olarak duyuruldu.