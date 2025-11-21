Masterchef elenen yarışmacı kim oldu? Masterchef 20 Kasım 2025 kim elendi? Hazırlanan birbirinden lezzetli yemek tarifleriyle tartışılan programda kimin elendiği ve kimin dokunulmazlık oyununu kazandığı araştırılıyor.

MASTERCHEF ELENEN YARIŞMACI KİM OLDU?

Şeflerin verdiği puanlara göre Hakan 40 puan, Özkan 36,5 puan, Murat Can 36 puan, Eylül 33 puan aldı. Bu sonuçla bu hafta MasterChef'e veda eden isim Eylül oldu.

20 Kasım 2025 akşamı ekranlara gelen MasterChef Türkiye’nin yeni bölümünde rekabetin temposu bir kez daha yükseldi. Bu hafta yarışmacılardan İtalyan mutfağına özgü özel tabaklar hazırlamaları istendi. Şefler, yaratıcılığı, teknik beceriyi ve takım uyumunu öne çıkaran değerlendirmeler yaptı.

Dokunulmazlık oyununda zafer, takım olarak kırmızı takıma gitti. Böylece kırmızı takım üyeleri bir üst tura avantajlı bir şekilde ilerledi. Fotomaç+1 Aynı oyunda bireysel dokunulmazlık mücadelesini öne çıkaran isim ise Çağatay oldu; bireysel dokunulmazlık oyununun kazananı olarak potadan kurtuldu.

MASTERCHEF 20 KASIM 2025 KİM ELENDİ?

MasterChef'te haftanın ilk eleme adayları kırmızı takımdan Murat Can ve Özkan olmuştu. 3. ve 4. eleme adayları ise Eylül ve Hakan olmuştu. MasterChef'ten elenen yarışmacı Eylül oldu.

Öte yandan, elenen ve aday takımlar gibi detaylara dair bilinenler şunlar: Önceki gün yani 19 Kasım günü yapılan eleme sonucunda yarışmaya veda eden isim Eylül oldu. Takımların kaptanları bu hafta ise Mavi takımda Sezer, Kırmızı takımda Ayla olarak belirlendi.

Bölüm sonunda yarışmacılar, finale yaklaşan bu aşamada stratejik hamlelerle ilerlemeye çalıştı. Şeflerin değerlendirmeleri ve takım rekabeti ışığında kırmızı takımın bu haftaki performansı dikkat çekti. Bu haftaki dokunulmazlık zaferiyle birlikte avantajı yakalayan takım, eleme potasına daha az yarışmacı göndermenin rahatlığını yaşadı.