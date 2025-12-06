Masterchef ikinci finalist kim oldu (5 Aralık 2025)? Masterchef finalistler kim oldu? soruları araştırılıyor. Yarışmayı takip edenler Masterchef’te ikinci finalistin kim olduğunu öğrenmeye çalışıyor.

MASTERCHEF İKİNCİ FİNALİST KİM OLDU (5 ARALIK 2025)?

MasterChef'te ikinci finalist Sezer oldu.

MasterChef Türkiye'de büyük finale bir adım kala heyecan doruğa ulaştı. 5 Aralık Cuma akşamı yayınlanan bölümde Çağatay, Hakan ve Sezer, ilk finalist Özkan'ın yanına adını yazdırmak için kıyasıya bir mücadele verdi. Üç aşamalı zorlu maratonun sonunda, şeflerin puanlamasıyla gecenin kazananı netleşti.

Yarışmanın son etabında hazırladığı tabakla şeflerin beğenisini kazanan ve Danilo Şef'ten kaşık alma başarısını gösteren isim, Sezer oldu. Toplamda en yüksek puanı toplayarak büyük final biletini cebine koyan Sezer, böylece MasterChef Türkiye 2025'in ikinci finalisti olarak adını tarihe yazdırdı.

Şampiyonluk için artık Özkan ve Sezer karşı karşıya gelecek. Büyük finalin nefes kesen mücadelesi için geri sayım başladı.

MASTERCHEF FİNALİSTLER KİM OLDU?

İşte finalistler:

İlk finalist: Özkan

İkinci finalist: Sezer

MasterChef Türkiye’de 5 Aralık 2025 akşamı yayınlanan bölümle birlikte ikinci finalist de belli oldu. Jürinin puanlaması sonucunda en yüksek notu alan Sezer, finale yükselen ikinci yarışmacı oldu. Daha önce 4 Aralık’ta ilk final biletini kazanan Özkan’ın ardından Sezer’in adının da yazılmasıyla büyük final kadrosu tamamlandı. Bu gelişmeyle birlikte MasterChef Türkiye 2025 sezonunun şampiyonluk için yarışacak iki ismi netleşmiş oldu. Final bölümü büyük heyecanla bekleniyor.