Masterchef kim elendi 12 Kasım 2025? Masterchef Türkiye dün elenen yarışmacı kim oldu?

TV8 ekranlarının büyük bir heyecanla takip edilen yemek yarışması MasterChef Türkiye, 12 Kasım 2025 Çarşamba günü yayınlanan eleme gecesinde yarışmaya veda eden ismi belirledi. Stüdyoda gergin anların yaşandığı gecede, şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın zorlu tadımları sonucu bir yarışmacı hayallerine veda etmek zorunda kaldı.

Hafta boyunca yapılan kaptanlık oyunları ve bireysel dokunulmazlık mücadelelerinin ardından eleme potasına giren adaylar, mutfaktaki son şanslarını değerlendirmek için tüm yeteneklerini ortaya koydu. Eleme etabında yarışmacılar, şeflerin istediği yaratıcı ve teknik açıdan kusursuz tabakları hazırlamak için zamanla yarıştı.

Tadımların ardından şeflerin puanlamasıyla gecenin en başarılı tabaklarını yapan Hakan (43 puan), Ayla (36 puan) ve Eylül (35 puan) eleme stresinden kurtularak adlarını bir sonraki haftaya yazdırdı.

Gecenin en az puanını alarak (33,5 puan) MasterChef Türkiye 2025 macerasına veda eden isim ise Onur oldu. Elendiği anlarda duygusal anlar yaşayan Onur, stüdyodaki diğer yarışmacılar ve şeflerle vedalaştı. Mehmet Şef'in kendisine "Hababam sınıfının haylaz çocuğu olarak aklımızda kalacaksın" sözleriyle vedası, geceye damga vuran anlardan biriydi.

Bu sonuçla Onur, MasterChef olma yolundaki hayallerine 12 Kasım akşamı veda etmiş oldu.

MasterChef Türkiye’nin 12 Kasım 2025 tarihli bölümünde yarışmacılar için kritik bir eşik olarak tanımlanabilecek “ikinci takım dokunulmazlığı” oyunu gerçekleştirildi. Jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna tarafından belirlenen köfte konsepti altında mücadele veren iki takım arasında yaşanan çekişme sonunda galip taraf Mavi Takım oldu.

Bu başarının ardından Kırmızı Takım, eleme potasından kurtulmak adına bireysel dokunulmazlık oyununa girdi. Takımın içinde yer alan yarışmacılardan biri olan Çağatay, mentör şeflerin değerlendirmesi sonucunda en başarılı tabağı hazırlayarak bireysel dokunulmazlığı elde etti. Bu hamleyle kendi dokunulmazlık hakkını kullanmış oldu ve haftanın üçüncü eleme adayı olarak Eylül’ü potaya gönderdi.

Takım içinde yapılan oylama süreciyle birlikte Kırmızı Takım’ın dördüncü adayına da ulaşıldı. Yapılan oylama sonucunda eleme adayı olarak Hakan belirlendi. Böylece haftanın eleme potasında yer alacak yarışmacılar arasında yerini aldı.