Masterchef kim elendi (27 Kasım 2025)? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? soruları yarışmanın takipçileri tarafından merak ediliyor. Hazırlanan zorlu yemeklerin ardından yarışmaya veda eden isim merak konusu oldu. Ayrıca dokunulmazlık oyunun kazanan takım da araştırılıyor.

MASTERCHEF KİM ELENDİ (27 KASIM 2025)?

Eleme potasına giren yeni isimler Sezer ve Çağatay oldu.

MasterChef Türkiye’nin 27 Kasım 2025 tarihli bölümünde eleme potasına giren isimler sevenlerini üzdü.

Geçen bölümde potada olan yarışmacılar Ayla, Çağatay, Mert ve Murat Can son tadım için mutfağa çıkmıştı. Şeflerin değerlendirmesi sonrası en düşük puanı alan Murat Can, stüdyodaki gözyaşları arasında yarışmaya veda etmişti.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Haftanın 3. dokunulmazlığını kazanan kırmızı takım oldu.

İzleyiciler, finalist adayları arasındaki mücadeleyi daha meraklı takip etmeye başladı. Öte yandan, bölüm 27 Kasım Perşembe akşamı saat 20.00’de ekrana geldi. İzleyiciler yeni engeller ve yeni yarışmacıların performanslarını heyecanla takip etti.

Önümüzdeki bölümlerde hangi isimlerin dikkat çekeceği, hangi tabağın şefleri etkileyeceği izleyici tarafından merakla bekleniyor.