Masterchef kim elendi, eleme adayı kim oldu? MasterChef'ten en son kim elendi (17 Kasım 2025)? Haftanın takımları açıklandıktan sonra kırmızı ve mavi takım tezgâhlardaki yerini aldı. Tatlı konsepti, özellikle son haftalarda öne çıkmak isteyen yarışmacılar için kritik bir sınav niteliği taşıdı. Bazı yarışmacılar reçeteleri eksiksiz uygulamaya çalışırken, bazıları risk alarak farklı sunumlar tercih etti. Şefler tadım esnasında yarışmacıların hem teknik doğruluklarını hem de tat dengesini dikkatle değerlendirdi. İşte detaylar…

MASTERCHEF KİM ELENDİ, ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ilk eleme adayları kırmızı takımdan Murat Can ve Özkan oldu.

Gecenin sonunda kazanan takım, şeflerin oy birliğiyle açıklandı. Böylece haftanın ilk dokunulmazlık oyununda gülen taraf belli oldu. Kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa girdi. Yarışmacılar bu turda kendi imzalarını taşıyan bir tabak çıkararak potadan uzak durmaya çalıştı. Dokunulmazlığı kazanan isim, takım arkadaşları arasından ilk eleme adayını belirleme hakkına sahip oldu.

Şeflerin değerlendirmesi sonucunda haftanın ilk potadaki adayları da netleşti. MasterChef Türkiye’nin bu sezonki formatında her hafta iki yarışmacı elendiği için eleme potasına düşen isimler için baskı her zamankinden daha büyük. Yarışmanın bu aşamasında yapılan en küçük hata bile büyük sonuçlar doğurabiliyor.

MASTERCHEF'TEN EN SON KİM ELENDİ (17 KASIM 2025)?

Dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım oldu. Kırmızı takım eleme adayını belirledi.

