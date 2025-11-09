Masterchef kim elendi? Masterchef Türkiye bu hafta elenen yarışmacı kim oldu (8 Kasım 2025)? soruları araştırılıyor. Reytinglerin katili olan yemek yarışması Masterchef’te elenen yarışmacı merak konusu oldu.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MASTERCHEF 2025'E VEDA EDEN İSİM ÇAĞLAR oldu. MasterChef'te geçen hafta elenen isim de Aslı olmuştu.

MASTERCHEF TÜRKİYE BU HAFTA ELENEN YARIŞMACI KİM OLDU (8 KASIM 2025)?

MasterChef Türkiye’nin 8 Kasım 2025 tarihli bölümünde elenen yarışmacı Çağlar oldu.

Bu bölümde yarışmacılar iki aşamalı bir eleme oyunu ile karşı karşıya kaldı. Birinci aşamada jüri şefleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu tarafından “şevketibostan” ana malzemesi verildi ve yarışmacılardan bu malzemeyi yaratıcı şekilde kullanmaları istendi.

Bu turdan “Sezer” isimli yarışmacı en başarılı tabağı yaparak doğrudan eleme potasından kurtuldu.

İkinci aşamada ise yarışmacılar, Danilo Şef’in özel tabağı olan “Salmonato”yu birebir hazırlama görevine girişti. Bu teknik ve sunum açısından oldukça zor bir görevdi.

Final değerlendirmesinde, dört adaydan en az başarılı olan Çağlar oldu ve böylece yarışmaya veda etti. Bölüm sonunda Çağlar, duygusal bir vedalaşma yaşadı ve jüri tarafından teşekkür edildi.