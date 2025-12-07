Masterchef Özkan kimdir? Masterchef Özkan Akan aslen nereli, kaç yaşında? soruları araştırılıyor. Kullanıcılar arama motorunda Masterchef’te kıyasıya yarışan Sezer ve Özkan hakkındaki bilgileri araştırmaya başladı. Yarışması Sezer kazansa da Özkan hakkındaki bilgiler de merak konusu oldu.

MASTERCHEF ÖZKAN KİMDİR?

1997 yılında doğan Özkan Akan aslen Vanlıdır. MasterChef'e Bodrum'dan katılan 28 yaşındaki yarışmacı, Bodrum'da üç ödüllü bir restoranda su şefi olarak çalıştığı biliniyor.

"Önlüğü almaya geliyorum" ifadesiyle iddiasını ifade eden yarışmacı hazırladığı Karidesli ananas çorbası ile üç şeften evet oyu alarak yarışmaya dahil olmuştu. Özkan, MasterChef kadrosuna dahil olan 13. yarışmacı olmuştu.

MASTERCHEF ÖZKAN AKAN ASLEN NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

MasterChef Türkiye 2025 sezonunun büyük finalinde şampiyonluğu kıl payı kaçıran Özkan Akan'ın hayatı merak konusu oldu.

1997 doğumlu olan başarılı şef, 7 Aralık 2025 itibarıyla 28 yaşındadır. Özkan Akan, aslen Vanlıdır. Ancak mesleki kariyerini ve yaşamını büyük ölçüde Bodrum'da sürdürmektedir. Yarışmaya da Bodrum'dan katılan Özkan, akademik bir mutfak eğitimi almamış, kariyerine mutfakta bizzat çalışarak başlayan "alaylı" bir şeftir.

MasterChef öncesinde Bodrum'da üç ödüllü bir restoranda Su Şefi (Chef de Partie) olarak görev yapan Özkan, özellikle deniz ürünleri ve modern mutfak konusundaki uzmanlığıyla dikkat çekmiştir. Finalde Sezer'e karşı mücadele eden Özkan, azimli duruşu ve yaratıcı tabaklarıyla jüri ve izleyicilerin takdirini kazanmıştır.