Masterchef şampiyon kim oldu (6 Aralık 2025)? Masterchef kim kazandı?

MASTERCHEF KİM KAZANDI?

6 Aralık 2025 Cumartesi akşamı, aylardır süren büyük MasterChef Türkiye maratonu nefes kesen bir finalle son buldu. Şampiyonluk için son ikiye kalan güçlü isimler Özkan ve Sezer Dirican, canlı yayında kıyasıya bir mücadele sergiledi.

Jüri üyeleri Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin zorlu etaplarından oluşan finalde yarışmacılar, Türk mutfağı, uluslararası mutfak ve en kritik tur olan imza tabağı aşamalarında hünerlerini gösterdi. Özkan, Ege'den ilham alan kuzu ve enginar ağırlıklı Döngü tabağını sunarken; Sezer, bal kabağı ve levrek kullanılan, hikayesi olan yaratıcı bir tabak ile jüri karşısına çıktı.

Tüm puanlamaların ardından, Özkan 63,5 puanda kalırken, toplam 65 puan ile en yüksek skoru alan Sezer Dirican, MasterChef Türkiye 2025 sezonunun şampiyonu oldu ve kupayı havaya kaldırdı. Amasyalı genç şef, zorlu bir maceranın ardından zirveye ulaşmanın mutluluğunu yaşadı.