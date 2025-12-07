Masterchef Sezer Dirican kimdir? Masterchef Sezer aslen nereli, kaç yaşında? soruları merak ediliyor. 6 Aralık akşamı yayımlanan son bölümde şampiyon olan Sezer hakkındaki bilgiler merak ediliyor.

MASTERCHEF SEZER DİRİCAN KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2025 sezonunun şampiyonu Sezer Dirican, performansı ve başarısıyla adından söz ettirdi. 1995 doğumlu olan Sezer, 2025 yılı itibarıyla 30 yaşındadır ve aslen Amasyalıdır.

Yarışmaya İstanbul'dan katılan Dirican, mutfak sektöründe 7 yılı aşkın profesyonel deneyime sahiptir. Çeşitli restoranlarda Chef de Partie (istasyon şefi) pozisyonunda görev yapmıştır. Geçen yıl katıldığı MasterChef 2024'te elenmesine rağmen azimle geri dönmüş ve 6 Aralık 2025'teki büyük finalde kupayı kaldırarak bu sezonun şampiyonu olmuştur.

