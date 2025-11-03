MasterChef’te kaptanlık yarışı: MasterChef 2 Kasım’da kaptanlığı kim kazandı

TV8’in en çok izlenen yapımlarından MasterChef, yeni sezonunda milyonlarca kişiyle buluşmaya devam ediyor. Yarışmacılar kıyasıya rekabet ederken, sezon sonunda tek bir kişi ödülün kazananı olacak.

2 Kasım’da ekrana gelen MasterChef’te kıyasıya kaptanlık mücadelesi yaşandı.

Gecenin sonunda bir yarışmacı öne çıkarak mavi takım kaptanı unvanını aldı. Ardından kırmızı takım kaptanı da belirlendi ve yeni haftanın takımları resmen şekillendi.

KADROLAR

MasterChef’te mavi takım kaptanı Furkan, kırmızı takım kaptanı ise Eylül oldu.

MAVİ TAKIM:

Furkan (Kaptan)

Gizem

Sümeyye

Hakan

Mert

Murat Can

Onur

Çağlar

KIRMIZI TAKIM:

Eylül (Kaptan)

Özkan

Çağatay

Ayla

Sezer

Ayten

BarışYeni haftada yarışmacılar, takım oyunlarında performanslarını sergileyerek hem şeflerden övgü almak hem de eleme potasına girmemek için mücadele edecek.

MASTERCHEF EN SON KİM ELENDİ

Son olarak MasterChef Türkiye'de yarışmaya Aslı veda etmişti. Elenen yarışmacının ardından yeni hafta, kaptanlık mücadelesiyle birlikte yeniden heyecan dolu anlara sahne oldu. Öte yandan Yarışmacılar, bu hafta takım oyunlarında hem performanslarını gösterecek hem de potaya girmemek için mücadele edecek.