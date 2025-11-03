  1. Ekonomim
MasterChef’te kaptanlık yarışı: MasterChef 2 Kasım’da kaptanlığı kim kazandı

Türkiye’nin en çok izlenen programlarından MasterChef, yeni sezonunda da heyecanı doruklara çıkarıyor. MasterChef Türkiye’nin 2 Kasım 2025 tarihli bölümünde mutfakta büyük bir rekabet yaşandı. Yarışmacılar, haftanın mavi takım kaptanı olabilmek için tüm hünerlerini sergiledi. Şeflerin titizlikle değerlendirdiği tabaklarda yaratıcılık, teknik bilgi ve sunum ön plana çıktı. Peki 2 Kasım’da MasterChef kaptanlık yarışını kim kazandı?

TV8’in en çok izlenen yapımlarından MasterChef, yeni sezonunda milyonlarca kişiyle buluşmaya devam ediyor. Yarışmacılar kıyasıya rekabet ederken, sezon sonunda tek bir kişi ödülün kazananı olacak.

2 Kasım’da ekrana gelen MasterChef’te kıyasıya kaptanlık mücadelesi yaşandı.

Gecenin sonunda bir yarışmacı öne çıkarak mavi takım kaptanı unvanını aldı. Ardından kırmızı takım kaptanı da belirlendi ve yeni haftanın takımları resmen şekillendi.

KADROLAR

MasterChef’te kaptanlık yarışı: MasterChef 2 Kasım’da kaptanlığı kim kazandı - Resim : 1

MasterChef’te mavi takım kaptanı Furkan, kırmızı takım kaptanı ise Eylül oldu.

MAVİ TAKIM:

Furkan (Kaptan)

Gizem

Sümeyye

Hakan

Mert

Murat Can

Onur

Çağlar

MasterChef’te kaptanlık yarışı: MasterChef 2 Kasım’da kaptanlığı kim kazandı - Resim : 2

KIRMIZI TAKIM:

Eylül (Kaptan)

Özkan

Çağatay

Ayla

Sezer

Ayten

BarışYeni haftada yarışmacılar, takım oyunlarında performanslarını sergileyerek hem şeflerden övgü almak hem de eleme potasına girmemek için mücadele edecek.

MASTERCHEF EN SON KİM ELENDİ

Son olarak MasterChef Türkiye'de yarışmaya Aslı veda etmişti. Elenen yarışmacının ardından yeni hafta, kaptanlık mücadelesiyle birlikte yeniden heyecan dolu anlara sahne oldu. Öte yandan Yarışmacılar, bu hafta takım oyunlarında hem performanslarını gösterecek hem de potaya girmemek için mücadele edecek.

 

 

