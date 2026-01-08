Mavi Bölgeler'de uzun yaşamın haritası yeniden çiziliyor

İtalya’nın Sardinya Adası, Japonya’nın Okinawa bölgesi, Kosta Rika’daki Nicoya Yarımadası ve Yunanistan’ın İkarya Adası, uzun yıllardır dünyanın en ünlü “Mavi Bölgeleri” arasında yer alıyor. Bu bölgelerde, özellikle 90 yaşın üzerine çıkan ve 100 yaşını geçen kişilerin oranı, dünya ortalamasının oldukça üzerinde.

Ancak bu bölgelerin gerçekten birer “uzun yaşam merkezi” olup olmadığı, bilim dünyasında uzun süredir tartışma konusu. Bazı araştırmacılar, yüksek yaş ortalamalarının hatalı kayıtlar, eksik belge düzeni ya da yaş tespitiyle ilgili sorunlardan kaynaklanabileceğini savunuyordu.

Bilimsel dergi The Gerontologist’te yayımlanan yeni bir çalışma, bu şüpheleri büyük ölçüde gideriyor.

Nefes'ten Mehmet Efe Altay'ın haberine göre, çalışma kapsamında doğum ve ölüm kayıtları, kilise arşivleri, soy kütüğü belgeleri, askeri ve seçim kayıtları ile yüz yüze görüşmeler gibi çok sayıda bağımsız kaynak incelendi. Elde edilen bulgular, bu bölgelerde gerçekten de orantısız sayıda 90 yaş üzeri ve 100 yaşını aşmış insan yaşadığını doğruluyor.

Uzun yaşamın coğrafyası yeniden yazılıyor

Araştırmanın dikkat çeken bir diğer bulgusu ise mavi bölgelerin sabit olmadığı. Bilim insanlarına göre bazı bölgeler zamanla bu özelliğini kaybederken, dünyanın başka yerlerinde yeni mavi bölgeler ortaya çıkabiliyor.

Örneğin Okinawa ve Nicoya’nın bazı kesimlerinde, göç, modernleşme ve yaşam tarzındaki değişimlerin, geçmişte gözlenen olağanüstü uzun yaşam örüntülerini zayıflattığı belirtiliyor.

Buna karşılık Çin’in Rugao bölgesi ve Karayipler’deki Martinik Adası gibi yeni bölgeler, “mavi bölge adayı” olarak dikkat çekiyor.

Ortak nokta: Coğrafi izolasyon

Araştırmacılar, klasik dört mavi bölgenin önemli bir ortak özelliğine de işaret ediyor: Coğrafi izolasyon.

Sardinya, İkarya ve Okinawa’nın ada ya da ada benzeri yapılar olması, Nicoya’nın ise yakın zamana kadar erişimi zor bir yarımada olması, bu bölgelerin kültürel ve muhtemelen genetik açıdan benzersiz kalmasına katkı sağlamış olabilir.

Çalışmada, “İzolasyon, kültürel ve muhtemelen genetik özgünlüğü mümkün kılıyor. Bunun dışında mavi bölgeler arasında iklim, coğrafya ya da ekoloji açısından güçlü bir benzerlik yok” değerlendirmesi yapılıyor.