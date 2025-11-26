Mehmed Fetihler Sultanı 60 bölüm ne zaman? Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm yok mu? soruları araştırılıyor. Dizinin sıkı takipçileri TRT 1 ekranlarında yeni bölümü göremeyince merak ederek konunun detaylarını öğrenmeye çalışıyor.

MEHMED FETİHLER SULTANI 60 BÖLÜM NE ZAMAN?

TRT 1’in büyük ilgiyle izlenen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı’nın 60. bölümü bir hafta ertelendi. 25 Kasım Salı akşamı yerine, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Galatasaray–Union Saint-Gilloise maçının yayınlanması nedeniyle dizi yayına girmedi.

Yapım ekibi ve kanal yetkilileri, yeni bölümün 2 Aralık Salı akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında olacağını duyurdu.

Saray entrikaları, fetih planları ve Osmanlı’nın yeni dönüm noktası olarak tanıtılan fragman, izleyicilerin heyecanını şimdiden doruğa çıkardı.

Tarihi atmosfer, görkemli sahneler ve sürprizlerle dolu yeni bölüm, dizi tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Gözler 2 Aralık’ta.

MEHMED FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM YOK MU?

TRT 1 ekranlarının iddialı yapımı "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinin takipçileri bu hafta yeni bölüm heyecanı yaşayamayacak. Normal yayın gününde ekrana gelmesi beklenen 60. bölüm, kanalın yayın akışında yapılan son dakika değişikliği nedeniyle yayınlanmayacak.

Değişikliğin sebebi, UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması. Bu akşam TRT 1'de, temsilcimiz Galatasaray'ın Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile oynayacağı kritik maç canlı olarak ekranlara taşınacak.

Dizi severlerin merakla beklediği yeni bölümün yayın tarihi ise netleşti. "Mehmed: Fetihler Sultanı"nın 60. bölümü, bir haftalık aranın ardından 2 Aralık Salı akşamı izleyiciyle buluşacak. Bu akşam ise maç yayınının ardından dizinin son bölüm tekrarı ekrana gelecek.