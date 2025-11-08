Mehmet Hanifi Kalo kimdir? Mehmet Hanifi Kalo nasıl öldü? soruları araştırılıyor. Adana’nın bilinen simalarından Kalo’nun Ankara’daki ofisinde ölü halde bulunduğu öğrenildi.

MEHMET HANİFİ KALO KİMDİR?

Adana iş dünyasının genç kuşak temsilcilerinden Mehmet Hanifi Kalo, özellikle sanayi ve teknoloji alanındaki yatırımlarıyla dikkat çekiyordu. Adana’nın köklü ailelerinden gelen Kalo, şehir için yerelden üretim vizyonunu benimseyerek bölgesel kalkınmaya katkı sunmayı hedeflemişti.

Kalo, eğitimini yurt dışında tamamlamış; ayrıca UC Santa Barbara Üniversitesi’nde öğrenim gördüğü bilgisi kamuoyuyla paylaşılmıştı.

İş hayatında ise, 2014 yılında kurulan ve makine-inşaat ve elektrik alanında faaliyet gösteren ELZ Company adlı firma başta olmak üzere, farklı sektörlerde adından söz ettirdi.

Ancak Kalo’nun ani vefatı Adana iş dünyasında üzüntü yarattı. Genç yaşta kaybedilen bu isim, kentin üretim kapasitesine katkı sunma hedefiyle başlattığı pek çok girişimi arkada bıraktı. Haberlerde yer alan bilgilere göre, cenazesi Adana’daki Buruk Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Kalo’nun ardından iş dünyasında ve kent yaşamında “yerel üretim”, “ekip odaklı yönetim” ve “toplumsal katılım” gibi değerlerin önemi bir kez daha gündeme geldi. Başkan olduğu ya da yönettiği şirketlerle birlikte şehrinin kalkınmasına olan inancı ve çalışmalarıyla hatırlanacak.

MEHMET HANİFİ KALO NASIL ÖLDÜ?

afyonturkeligazetesi.com’daki habere göre Adana iş dünyasının sevilen isimlerinden Mehmet Hanifi Kalo, Ankara’da yaşamına son verdi. Edinilen bilgilere göre Kalo’nun, başkentte bulunan ofisinde intihar ettiği öğrenildi. Genç yaşta gelen vefat haberi hem iş çevrelerinde hem de yakınları arasında büyük üzüntü yarattı.

Kalo’nun cenazesinin Adana’ya getirileceği ve 9 Kasım 2025 Pazar günü öğle namazının ardından Buruk Mezarlığı’nda toprağa verileceği bildirildi.

İş dünyasında çalışkanlığı ve sosyal ilişkileriyle tanınan Mehmet Hanifi Kalo’nun ölümü, kentte derin bir şaşkınlık ve üzüntüye neden oldu.