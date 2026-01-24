Mehmet Şimşek’ten dikkat çeken "saç ekimi" paylaşım!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İngilizlere yönelik komik değerlendirmelerde bulunan bir sosyal medya hesabının Türkiye’yi de yakından ilgilendiren gönderisini yeniden paylaştı.

“No Context Brits” isimli hesaptan yapılan paylaşımda, ünlü yazar William Shakespeare’in görseli ile Türkiye’nin sağlık turizmine atıf yapılarak “William Shakespeare, Türkiye’yi ziyaret ettikten sonra (1610)” ifadeleriyle paylaşıldı.

Bakan Şimşek de bu gönderiyi kendi hesabında yeniden paylaştı.