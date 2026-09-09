Merrell İstanbul ultra 4 bin sporcuyla rekora imza attı

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Türkiye’nin en büyük patika koşusu organizasyonu Merrell İstanbul Ultra, geniş bir katılımla tamamlandı. Türkiye’nin 48 ilinden ve 28 ülkeden 4 binden fazla sporcunun ağırlandığı organizasyonda katılımcılar; 5K, 15K, 30K ve 60K olmak üzere 4 farklı parkurda mücadele etti. Hem amatör hem de profesyonel koşucuları bir araya getiren etkinlik, spor turizmi ve açık alan spor ekonomisi açısından da bölgesel harekete katkı sağladı.

“Dördüncü yılımızda ulaştığımız katılım oranı gurur verici”

Merrell İstanbul Ultra’nın her yıl büyüyen bir katılımcı kitlesine sahip olduğuna dikkat çeken SPX CEO’su Barış Andırınlı, organizasyonun Türkiye’de patika koşusunun gelişimine katkı sağladığına dikkat çekti. Merrell İstanbul Ultra’nın dördüncü yılında ulaştığı katılım oranının büyük bir gurur kaynağı olduğunı ifade eden Andırınlı, “İlk günden bu yana, patika koşusunu daha geniş kitlelerle buluşturmayı ve İstanbul’un eşsiz doğasında herkesin kendi sınırlarını keşfedebileceği bir organizasyon oluşturmayı hedefledik. Bugün 4 binin üzerinde koşucunun burada buluşması, bu hedef doğrultusunda ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor. İstanbul’un merkezine yakın bir noktada, kuzey ormanlarının içinde böyle büyük bir patika koşusu düzenlemek önemli bir avantaj. Önümüzdeki yıllarda Merrell İstanbul Ultra’yı daha fazla uluslararası sporcunun katıldığı, Türkiye’nin patika koşusundaki konumunu güçlendiren bir organizasyon haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Etkinlik, doğal alanları farklı gözle keşfetmesine olanak sağlıyor”

SPX Etkinlikler Direktörü ve Merrell İstanbul Ultra Yarış Direktörü Osman Argat ise, organizasyonun yarış deneyimi ve katılımcı çeşitliliği açısından ulaştığı noktayı şöyle ifade etti: “Merrell İstanbul Ultra’yı tasarlarken koşucuların sadece bir yarışa katılmasını değil, başından sonuna kadar kendilerini bu deneyimin bir parçası hissetmelerini istiyoruz. Bu yıl da farklı seviyelerdeki sporculara hitap eden dört ayrı parkur hazırladık. 5K parkurumuz patika koşusunu denemek isteyenler için iyi bir başlangıç sunuyor. 60K parkurumuz ise deneyimli koşucular için ciddi bir dayanıklılık gerektiriyor. Etkinliğimiz, İstanbul’da yaşayan insanların çok yakınlarında bulunan doğal alanları farklı bir gözle keşfetmesine olanak sağlıyor. Bu yılki yoğun katılım ve yarış boyunca oluşan atmosfer, ekip olarak verdiğimiz emeğin karşılığını aldığımızı gösterdi.”

Yarışın kazananları belli oldu

Yarışın en uzun parkuru olan 60K’da erkekler genel kategorisinde Üzeyir Söylemez 04:48:29 ile birinci olurken; Necati Akbaş 05:00:35 ikinci, Hossein Niroomandi 05:12:54 üçüncü sırada yer aldı.Kadınlar genel kategorisinde ise Songül Berikol 06:30:38 birinciliği elde ederken, Sinem Alev Kurtgil 06:42:57 ikinci, Farida Abdukadirova 06:46:16 üçüncü oldu.

30K yarışında erkeklerde Rogers Comellas Espelt 01:59:57 birinci, Ayhan Çelik 02:08:49 ikinci, Canpolat Akbay 02:10:18 üçüncü olurken; kadınlar kategorisinde Elif Gökçe Avcı Ataman 02:16:35, Julia Garriga Ferrer 02:26:47 ve Duygu Başkaya Sezer 02:32:25 dereceye giren sporcular oldu. 15K parkurunda erkeklerde Halil Yaşın 00:57:32, Fatih Korkunç 00:59:23 ve Flaviu Filidori 01:02:17, kadınlarda ise Tuğba Yenigün 01:02:24, Fatma Arik 01:04:37, Özlem Kaya Alici 01:08:31 ilk üç sırayı aldı. 5K yarışında da erkeklerde Fadaaeldin Hassan 00:22:57, Utku Özdemir 00:22:57ve Kayra Enes Gül 00:23:16; kadınlarda Meltem Yılmaz 00:29:10, Bahar Sezer Algın 00:31:23ve Farnaz Aetayeshinia dereceye girdi.